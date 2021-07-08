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вторник, 13 июля 2021 02:28

Противно и не аппетитно: фото блюд, которые поражают подачей
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Мороженое с шоколадной начинкой.
Фото: ttyfoodblogReport
Кофе с мошками.
"Аппетитная" пицца.
Картофель с сыром.
Китайский ресторан удивил своим десертом.

Заказывая еду в ресторане, кафе или супермаркете клиент ожидает получить аппетитное и вкусное блюдо. Но не все повара выполняют свою работу добросовестно - это доказывают фото, собранные интернет-пользователями со всего мира.

Об этом пишет Вored Рanda.

Люди показали, какие блюда им подали в кафе, больнице, столовой или привезли доставкой на дом. Удивлению не было предела, когда вместо аппетитного тоста покупатель получил бутерброд с сырым мясом, или в тако вместо свежих овощей - их отходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичная больница перешла на еду с доставкой

Когда человек попадает в больницу, главная цель медперсонала - как можно быстрее поставить его на ноги. В обязанность работников входит не только обеспечение необходимого лечения больному, но и отличный уход и питание. Но то, как должно быть в идеале, и то, как есть - разные вещи. Пациенты со всего мира показали впечатляющие фото больничной пищи. Увиденное шокирует.

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