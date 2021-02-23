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вторник, 23 февраля 2021 10:45

Причудливые десерты: 15 аппетитных тортов с тюльпанами
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Весенние десерты: торт украшают цветами
Фото: idei-dekoru.com
Весенние десерты: торт украшают цветами
Весенние десерты: торт украшают цветами
Весенние десерты: торт украшают цветами
Весенние десерты: торт украшают цветами

Торт "Весенний каприз" очень нежный, мягкий и яркий. Бисквитные коржи с лимонным вкусом идеально дополняет сливочный крем. У него интересный привкус благодаря зефир и персиковом начинке.

Украсить можно весенними цветами, например тюльпанами. Варианты украшений в фотогалерее.

Ингредиенты:

Яйцо - 8 шт

Сахар - 300 г

Мука - 300 г

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Для лимонного коржа

Яйцо - 3 шт

Мука - 180 г

Лимон - 1 шт

Масло - 100 мл

Сахар - 150 г

Сок лимонный - 60 мл

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Для крема

Сметана - 800 г

Сахар - 150 г

Ликер - 2 ст. л.

Для зефирного крема

Молоко сгущенное - 1 бан.

Масло сливочное - 360 г

Зефир - 8 шт

Персики консервированные - 800 г

Сливки - 500 мл

Сахарная пудра - 5 ст. л.

приготовление:

Взбить 4 яйца с 150 г сахара. Сюда добавить 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Перемешать миксером на малых оборотах.

Вылить тесто в смазанную маслом форму и выпекать в разогретой духовке 40 мин.

Готовый бисквит охладить на решетке. Так же испечь и второй бисквитный корж.

Для лимонного коржа надо снять цедру с цитруса и выжать сок. Яйца взбить с сахаром до увеличения объема в несколько раз. Не прекращая взбивать тонкой струйкой влить лимонный сок и масло.

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Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто. Должно получиться средней густоты. В последнюю очередь добавить цедру лимона и печь корж при 180 ° С до готовности.

Для крема взбить сметану с сахаром. Добавить ликер или ароматизатор. Персики порезать тонкими пластинками.

Зефир разобрать на половинки и поставить в микроволновку на 2 мин, чтобы начал сдуваться. Добавить сгущенное молоко и размягченное сливочное масло. Все хорошо взбить.

Все три коржа разрезать на 2 половинки. Каждую помазать сметанным кремом и подождать 10 мин. Затем добавить несколько ложек зефирного крема и розмазать. Накрыть коржом, смазать зефирная кремом и украсить персиками. Далее накрывать лепешками и поочередно мазать кремом. Украсить по вкусу.

Чизкейк один из самых популярных десертов в мире, но не надо его путать с сырники.

У этого десерта изюминкой является невероятный корж. Для начинки самое главное - хорошо перетереть сыр, а все остальное очень просто.

povarenok.ru
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