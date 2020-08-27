Помидоры по-корейски: быстрый рецепт острой закуски

В сезон помидоров можно приготовить отличную закуску. Она имеет пиканстний вкус благодаря острому перцу, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.
Обязательным условием является маринование не менее 8:00, чтобы помидоры впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки.
Ингредиенты:
2 кг помидоров
4 болгарских перца
2 головки чеснока
2 красных острых перца
1 пучок зелени
Для заправки:
100 г уксуса
100 мл масла
100 г сахара
2 ст. л. соли
2 ст. л. готовой горчицы
Приготовление:
Для заправки перец, чеснок, острый перец перекрутить на мясорубке.
Добавить соль, сахар, горчицу, уксус и растительное масло, мелко нарезанную зелень. Перемешать.
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Помидоры разрезать пополам и смешать с заправкой.
Плотно закрыть посуду крышкой, встряхнуть, перевернуть крышкой вниз и убрать в холодильник.
На следующий день перевернуть крышкой вверх, держать в холодильнике.
Летом из помидоров можно сделать универсальный домашний соус. Он заменит магазинные заправки, которые используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд.
Соус получается густым, поскольку будет долго ждать плите, а также невероятно ароматным.
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