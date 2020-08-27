Помидоры по-корейски: быстрый рецепт острой закуски

Закуску из помидор маринуют с острым перцем. Фото: patee.ru

В сезон помидоров можно приготовить отличную закуску. Она имеет пиканстний вкус благодаря острому перцу, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.

Обязательным условием является маринование не менее 8:00, чтобы помидоры впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

4 болгарских перца

2 головки чеснока

2 красных острых перца

1 пучок зелени

Для заправки:

100 г уксуса

100 мл масла

100 г сахара

2 ст. л. соли

2 ст. л. готовой горчицы

Приготовление:

Для заправки перец, чеснок, острый перец перекрутить на мясорубке.

Добавить соль, сахар, горчицу, уксус и растительное масло, мелко нарезанную зелень. Перемешать.

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Помидоры разрезать пополам и смешать с заправкой.

Плотно закрыть посуду крышкой, встряхнуть, перевернуть крышкой вниз и убрать в холодильник.

На следующий день перевернуть крышкой вверх, держать в холодильнике.

Летом из помидоров можно сделать универсальный домашний соус. Он заменит магазинные заправки, которые используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд. Соус получается густым, поскольку будет долго ждать плите, а также невероятно ароматным.