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воскресенье, 29 сентября 2019 23:40

Показали впечатляющие торты украшении по-осеннему
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Торт-пенек украшают оленяамы, драконами, снегом и грибами
Фото: idei-dekoru.com
Торт-пенек украшают оленяамы, драконами, снегом и грибами
Торт-пенек украшают оленяамы, драконами, снегом и грибами
Торт-пенек украшают оленяамы, драконами, снегом и грибами
Торт-пенек украшают оленяамы, драконами, снегом и грибами

Сладкий пенек можно сделать не только с рулета. Это удается сделать и с торта.

Вариантов множество: с олененка, драконами, снегом, грибами и ягодами.

Такие десерты выглядят настолько изысканно, что кажется не поддадутся не профессионалу. На самом деле, все просто.

В этой фотогалерее каждый подберет себе по вкусу.

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Осенний декор - всегда атмосферно, уютно и ярко. Это касается не только украшение дома или сервировки стола. Так бывает и с выпечкой. В прохладную погоду выходит чаще оставаться дома и появляется время приготовить вкуснятину. К тому же, тогда в доме больше бывают друзья и знакомые и их хочется угостить чем-то вкусным.

Осенью как раз есть много фруктов и запасенных летних ягод, поэтому можно уверенно экспериментировать с начинками.

idei-dekoru.com
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