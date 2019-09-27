Показали впечатляющие торты украшении по-осеннему

Фото: idei-dekoru.com

Сладкий пенек можно сделать не только с рулета. Это удается сделать и с торта.

Вариантов множество: с олененка, драконами, снегом, грибами и ягодами.

Такие десерты выглядят настолько изысканно, что кажется не поддадутся не профессионалу. На самом деле, все просто.

В этой фотогалерее каждый подберет себе по вкусу.

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Осенний декор - всегда атмосферно, уютно и ярко. Это касается не только украшение дома или сервировки стола. Так бывает и с выпечкой. В прохладную погоду выходит чаще оставаться дома и появляется время приготовить вкуснятину. К тому же, тогда в доме больше бывают друзья и знакомые и их хочется угостить чем-то вкусным. Осенью как раз есть много фруктов и запасенных летних ягод, поэтому можно уверенно экспериментировать с начинками.