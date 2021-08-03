Подача впечатляет. Показали пищу, которая похожа на произведение искусства

Фото: trunkadunks

CulinaryPlating - сообщество в котором профессиональные повара и любители публикуют блюда невероятной красоты. Эти кулинары способны превратить банальную еду в настоящее произведение искусства. Их блюда выглядят роскошно и сдержанно одновременно.

Об этом пишет Вoredpanda.

От внешнего вида любой пищи зависит приобретут ее или нет. Вкус здесь играет второстепенное значение. Ведь о нем не узнают, если блюдо не аппетитное. Поэтому повара одного из интернет-сообщества создали свой онлайн-уголок. В нем делятся креативными идеями подачи блюд. Некоторые поражают изысканностью, сочетанием цветов и кулинарным мастерством поваров. Лучшие блюда собраны в фотогалерее.

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Огурцы годятся не только в овощную нарезку. Из них можно сделать легкие и оригинальные блюда с минимальной термической обработкой. На приготовление каждого уйдет не более 5-10 мин.