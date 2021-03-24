Победительница "МастерШеф" учит легко готовить самый популярный десерт в мире

Автор: instagram.com Рецепты Ольги Мартыновской с МастерШеф

Победительница 3 сезона "МастерШеф" и нынешняя судья этого шоу Ольга Мартыновская дала свой рецепт чизкейка. Вн у нее карамельный. Он входит в топ самых популярных десертов в мире

Об этом написала в своем Инстаграм.

"Недавно мне на глаза попалась информация о том, что" предком "современного чизкейка угощали даже участников Олимпийских Игр до нашей эры. Только представьте, какая история у этого десерта. И запомните лайфхак. Десерт лучше выпекать на водяной бане, тогда он сверху точно не подгорит и станет еще более нежным. Просто поставьте противень с водой в духовку во время выпекания и все. а еще не ешьте сразу, а дайте ему остыть и постоять хотя бы несколько часов в холодильнике ", - рассказывает Ольга Мартыновская.

Ингредиенты:

4 упаковки топленого йогурта (1360 г)

2 яйца

100 мл сливок 33%

100 г сахара

200 г печенья "топленое молоко"

200 г сливочного масла

50 г миндальной пудры (перебит миндаль в кофемолке)

хлопья миндаля для украшения

Приготовление:

Топленый йогурт положить в марлю и оставить на сутки, чтобы стекла лишняя жидкость. Так получится домашняя Рикота.

Яйца взбить с сахаром. Добавить Рикота, сливки и яйца с сахаром.

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Печенье перебить со сливочным маслом, миндальным пудрой, солью и выложить его в форму с пергаментом.

Влить творожную массу в форму и выпекать 10 мин. при температуре 180 ° С. Уменьшить температуру до 150С и выпекать 1 час.

Затем оставить чизкейк остыть в духовке, чтобы не появились трещины. И не есть сразу, а дать ему остыть и постоять хотя бы несколько часов в холодильнике ..

Украсить десерт миндальными хлопьями.

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