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суббота, 05 мая 2018 15:56

Пиво на объедки: раскрыли секреты рецептуры

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Пиво на объедки: раскрыли секреты рецептуры
Британские пивовары используют огрызки хлеба для производства пива. Фото: proufu.ru

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. При изготовлении напитка используют ненужные куски, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также остатки хлеба из пекарен.

"Мы заменяем треть ячменя и находим применение хлеба, который просто выбрасывают", - сказала Луиза Зиан, отвечающий в Toast Ale за брендинг и финансы.

Основатель компании Тристрам Стюарт возглавляет благотворительную организацию Feedback, которая борется за уменьшение количества выбрасываемых пищевых продуктов. Он рассчитывает, что прибыль Toast Ale пойдет на финансирование Feedback. Однако пока пивоварня остается убыточной, пишет PRI.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы профессии, которые больше всего употребляют алкоголь

Ученые Британского фонда сердечных болезней назвали безопасную недельную порцию алкоголя. Она составляет 100 граммов чистого спирта - это 2,5 л пива с крепостью 4% или 875 мл вина с 13% алкоголя.

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