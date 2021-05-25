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вторник, 25 мая 2021 10:53

Парящая еда: поазали необычные фото
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Фотограф выкладывает из пищи оригинальные композиции и увековечивает их с помощью фото.
Фото: See2Believe
Фотограф выкладывает из пищи оригинальные композиции и увековечивает их с помощью фото.
Фотограф выкладывает из пищи оригинальные композиции и увековечивает их с помощью фото.
Фотограф выкладывает из пищи оригинальные композиции и увековечивает их с помощью фото.
Фотограф выкладывает из пищи оригинальные композиции и увековечивает их с помощью фото.

Джордан - фотограф, мастерство которого зарождалась с детства. Мальчик любил играть с едой еще с малых лет. Повзрослев свое восхищение едой превратил в истинное искусство. Теперь фотографирует фрукты, овощи, кофе и пропагандирует здоровый образ жизни.

Об этом пишет Вoredpanda.

Художник стал ценителем полезного питания и различных сбалансированных диет, которые помогают поддерживать его тело в хорошей физической форме. Сейчас сотрудничает с различными блогерами единомышленниками и продвигает свои работы в различных социальных сетях, чтобы как можно больше людей оценили его талант.

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Красота во всем. По крайней мере так считает фотограф Юрген Новотный, который снимает гнилые фрукты и сухофрукты. В них мужчина видит свой шарм, которым пытается поделиться с пользователями интернета.

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