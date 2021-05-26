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среда, 26 мая 2021 11:42

От салата до котлет: что приготовить из щавеля

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От салата до котлет: что приготовить из щавеля
Время приготовления 20 мин. Фото: pexels-eva-elijas-5501996

Большинству из нас щавель знаком благодаря молодому борщу. Поэтому мы ошибочно считаем, что для другого блюда эта зелень не пригодна. На самом деле, это распространенная ошибка. Щавель отлично вписывается в состав различных салатов, супов, котлет и даже десертов. Поэтому, не стоит недооценивать данный продукт.

Витаминный салат с яйцом и редисом

Ингредиенты:

щавель - 200 г

редис - 200 г

зеленый горошек консервированный - 100 г

яйцо - 2 шт.

зеленый лук - 50 г

сметана - 3 ст. л.

зелень - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Редис тщательно промыть, очистить от загрязнений и порезать небольшими кусочками. Щавель перебрать и промыть. Убрать лишнюю влагу бумажным полотенцем. Нарезать не слишком мелкой соломкой. Зеленый лук и зелень также измельчить, яйца - кубиком. С консервированного горошка слить жидкость. Соединить все компоненты, посолить и перемешать. Полить сметаной. Красиво оформить редиской и свежей зеленью.

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Котлеты из щавеля и крапивы

Ингредиенты:

щавель - 250 - 300 г

крапива - 250 г

петрушка - небольшой пучок

тертая брынза - 0, 5 стакана

яйцо - 2 шт.

мука - 2 - 3 ст. л.

масло растительное - для фритюра

соль - по вкусу

Приготовление:

Крапиву, петрушку и щавель перебрать, тщательно промыть. Срезать с петрушки грубые стебли. Отправить все в кастрюлю и залить кипятком так, чтобы все было покрыто водой. Поставить на огонь, довести до кипения и сразу же слить воду, изложив содержание в дуршлаг. Дать листьям остыть, отжать и нарезать, как можно мельче. Отвар не стоит выливать на нем можно приготовить вкусный витаминный суп. Пересыпать смесь мукой, посолить и добавить два яйца. Всыпать натертую на терке брынзу. Тщательно вымесить фарш. По желанию добавить черный молотый перец. Выложить столовой ложкой фарш на разогретую сковороду. Обжарить до румяной корочки. Готовые котлеты выложить на слой бумажных полотенец, чтобы убрать лишнее масло.

Блины со щавелем

Ингредиенты:

щавель - 500 г

молоко - 0,5 ст.

масло - 2 ст. л.

желток - 1 шт.

сахар - 1 ст. л.

соль - по вкусу

сметана - по вкусу

Приготовление:

Поджарить небольшие по размеру блины. Оставить охлаждаться. Листья перебрать и тщательно промыть. Залить небольшим количеством воды и проварить в течение 5 минут. Процедить и протереть через сито в пюре. Для соуса муку слегка обжарить на сливочном масле, развести небольшим количеством молока, добавляя его постепенно. Когда масса загустеет убить желток и добавить сахар. Добавить в смесь пюре и перемешать. Полученной массой смазать блины и свернуть их треугольником. Подать со сметаной и зеленью.

Клубничный тарт с заварным кремом - беспроигрышный вариант на любой праздник. Этот десерт мгновенно исчезает со стола. Он аппетитный и нежный. Особое искушение дарит ароматная клубника.

bestrecept.pp.ua
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