Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником

С крыжовника и апельсинов получается оригинальное варенье. Оно удивляет ярким вкусом, который усиливают грецкие орехи. Те усилят нежную консистенцию варенье.
Ингредиенты:
500 г крыжовника
1 апельсин
200 г грецкого ореха
500 г сахара
Приготовление:
Теркой снять цедру с апельсина.
Вынуть мякоть и разрезать на кусочки, удалив косточки.
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Измельчить грецкие орехи и пропустить через мясорубку апельсин с цедрой. Так же измельчить промытый крыжовник. Т
Перелить смесь в кастрюлю и добавить сахар. Массу нужно варить до загустения.
Традиционно, арбузные варенье готовят из корок. При том, что из мякоти оно не менее вкусное и полезное. Главное выбрать сладкую и спелую ягоду.
Его рецепт далее в статье.
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