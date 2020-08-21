Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 243
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 135
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 315
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4536
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 351
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 72
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2367
Фото
Все фото
13
13
10
11
14
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4536
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1881
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2367
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 54
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
пятница, 21 августа 2020 20:29

Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником

  Комментировать
Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником
Варенье из крыжовника закрывают с орехами. Фото: maximum.fm

С крыжовника и апельсинов получается оригинальное варенье. Оно удивляет ярким вкусом, который усиливают грецкие орехи. Те усилят нежную консистенцию варенье.

Ингредиенты:

500 г крыжовника

1 апельсин

200 г грецкого ореха

500 г сахара

Приготовление:

Теркой снять цедру с апельсина.

Вынуть мякоть и разрезать на кусочки, удалив косточки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Универсальный соус: показали заготовку на зиму для пиццы и пасты

Измельчить грецкие орехи и пропустить через мясорубку апельсин с цедрой. Так же измельчить промытый крыжовник. Т

Перелить смесь в кастрюлю и добавить сахар. Массу нужно варить до загустения.

Традиционно, арбузные варенье готовят из корок. При том, что из мякоти оно не менее вкусное и полезное. Главное выбрать сладкую и спелую ягоду.

Его рецепт далее в статье.

maximum.fm
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 61517
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 11709
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 10350
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8325
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 6697
Кухня
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
13
 Просмотров: 162
Универсальный соус: показали заготовку на зиму для пиццы и пасты
Универсальный соус: показали заготовку на зиму для пиццы и пасты Просмотров: 45
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
13
 Просмотров: 432
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
10
 Просмотров: 1647
Пышные и полезны: сырники подают с ягодами
Пышные и полезны: сырники подают с ягодами Просмотров: 243
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
9
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 2470
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua