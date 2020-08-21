Оригинальное варенье: апельсиновый десерт готовят с крыжовником

Варенье из крыжовника закрывают с орехами. Фото: maximum.fm

С крыжовника и апельсинов получается оригинальное варенье. Оно удивляет ярким вкусом, который усиливают грецкие орехи. Те усилят нежную консистенцию варенье.

Ингредиенты:

500 г крыжовника

1 апельсин

200 г грецкого ореха

500 г сахара

Приготовление:

Теркой снять цедру с апельсина.

Вынуть мякоть и разрезать на кусочки, удалив косточки.

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Измельчить грецкие орехи и пропустить через мясорубку апельсин с цедрой. Так же измельчить промытый крыжовник. Т

Перелить смесь в кастрюлю и добавить сахар. Массу нужно варить до загустения.

Традиционно, арбузные варенье готовят из корок. При том, что из мякоти оно не менее вкусное и полезное. Главное выбрать сладкую и спелую ягоду. Его рецепт далее в статье.