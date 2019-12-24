Новые новогодние салаты: 3 оригинально украшенные салаты

Одни и те же праздничные салаты надоедают. А хочется на столе поставить какие-то необычные блюда. Для их приготовления не нужны экзотические продукты. Подойдут обычные, но составлены по-особенному.
Салат "Мексиканский"
Ингредиенты:
200 г твердого сыра
1 красный перец
1 банка консервированной фасоли
1 банка кукурузы
1 банка ананасов
1 порей (белая часть)
6 ст. л. майонеза
Приготовление
Нарезать белую часть порея на кольца, залить кипятком. Залить холодной водой и откинуть на дуршлаг. Эта процедура нужна для умягчи и вступит в красивый цвет.
С ананасов слить сироп, кукурузу и фасоль откинуть на дуршлаг.
Сыр натереть на крупной терке, ананас нарезать на полоски.
Выложить все ингредиенты в миску, добавить майонез, приправить солью и перцем. Перемешать.
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Салат "Ананас"
Ингредиенты:
куриное вареное бедро - 1 шт.
картофель в мундире 3 шт.
яйца - 3 шт.
сыр - 100 г
грецкие орехи - 150 г
маринованные огурцы 6 шт.
лук 1 шт.
Приготовление:
Картофель почистить и крупно натереть. Так же измельчить вареные яйца.
В бедра отделить мясо от костей и мелко порезать. Сыр натереть на терке. Огурцы и лук нарезать мелкими кубиками.
Выкладывать подготовленные ингредиенты на овальное блюдо слоями. Слои немного посолить, поперчить и смазать майонезом со сметаной.
1-й слой: картофель. 2-й слой: лук. 3-й слой: половина куриного мяса 4-й слой: маринованные огурцы (нарезанные маленькими кубиками)
5-й слой: оставшиеся куриного мяса. 6-й слой: сыр. 7-й слой: яйца.
Верхний слой салата смазать майонезом. Украсить половинками грецких орехов и зеленым луком.
Салатный торт
Ингредиенты:
3 яйца
150 г шпината
1/4 стакана растительного масла
2 зубца чеснока
1/3 ч. л. мускатного ореха
1/3 ч. л. соли
1/3 ч. л. красного перца
3 ст. л. муки
1/3 ч. л. разрыхлителя
200 г сливочного сыра
2 куриных филе
1/2 куркумы
2 ст. л. масла
6 ст. л. майонеза
3 ст. л. острого кетчупа
200 г твердого сыра
1 банка консервированных перцев
5 яиц
1 стакан консервированного гороха
2 пучка зеленого лука
Приготовление:
Шпинат смешать с желтками, маслом, чесноком и специями. Взбить белок и постепенно добавить шпинат.
Просеять в шпинатную смесь муку с разрыхлителем. Вылить тесто в подготовленную форму и выпекать в духовке, нагретой до 170 ° С, примерно 30 мин. Охладить и смазать сливочным сыром.
Порезать куриные филе на мелкие куски, посыпать куркумой и специями для курицы и жарить на масле. Измельчить курицу в блендере и выложить на сыр.
Смешать половину майонеза, кетчупа и мелко тертого сыра и выложить на слой курицы. Накрыть нарезанными кубиками консервированного перца.
Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белок натереть на крупной терке, добавить еще 3 столовые ложки майонеза и пармезан.
Выложить белки на перец и на верх - горох с тертыми желтками. Накрыть салатный торт пищевой пленкой и поставить в холодильник.
По восточному календарю 2020 будет годом Белого Стального Крысы. Это животное не прихотлива и ест все. Однако все же любит, когда на столе изобилие блюд.
Чтобы все они выглядели символично, стоит украсить схожей с мышами тематикой.
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