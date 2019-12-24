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четверг, 26 декабря 2019 15:17

Новые новогодние салаты: 3 оригинально украшенные салаты

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Одни и те же праздничные салаты надоедают. А хочется на столе поставить какие-то необычные блюда. Для их приготовления не нужны экзотические продукты. Подойдут обычные, но составлены по-особенному.

Салат "Мексиканский"

Автор: idei-dekoru.com
  Салат "Мексиканський"
Салат "Мексиканський"

Ингредиенты:

200 г твердого сыра

1 красный перец

1 банка консервированной фасоли

1 банка кукурузы

1 банка ананасов

1 порей (белая часть)

6 ст. л. майонеза

Приготовление

Нарезать белую часть порея на кольца, залить кипятком. Залить холодной водой и откинуть на дуршлаг. Эта процедура нужна для умягчи и вступит в красивый цвет.

С ананасов слить сироп, кукурузу и фасоль откинуть на дуршлаг.

Сыр натереть на крупной терке, ананас нарезать на полоски.

Выложить все ингредиенты в миску, добавить майонез, приправить солью и перцем. Перемешать.

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Салат "Ананас"

Автор: idei-dekoru.com
  Салат "Ананас"
Салат "Ананас"

Ингредиенты:

куриное вареное бедро - 1 шт.

картофель в мундире 3 шт.

яйца - 3 шт.

сыр - 100 г

грецкие орехи - 150 г

маринованные огурцы 6 шт.

лук 1 шт.

Приготовление:

Картофель почистить и крупно натереть. Так же измельчить вареные яйца.

В бедра отделить мясо от костей и мелко порезать. Сыр натереть на терке. Огурцы и лук нарезать мелкими кубиками.

Выкладывать подготовленные ингредиенты на овальное блюдо слоями. Слои немного посолить, поперчить и смазать майонезом со сметаной.

1-й слой: картофель. 2-й слой: лук. 3-й слой: половина куриного мяса 4-й слой: маринованные огурцы (нарезанные маленькими кубиками)

5-й слой: оставшиеся куриного мяса. 6-й слой: сыр. 7-й слой: яйца.

Верхний слой салата смазать майонезом. Украсить половинками грецких орехов и зеленым луком.

Салатный торт

Автор: idei-dekoru.com
  Салатный торт
Салатный торт

Ингредиенты:

3 яйца

150 г шпината

1/4 стакана растительного масла

2 зубца чеснока

1/3 ч. л. мускатного ореха

1/3 ч. л. соли

1/3 ч. л. красного перца

3 ст. л. муки

1/3 ч. л. разрыхлителя

200 г сливочного сыра

2 куриных филе

1/2 куркумы

2 ст. л. масла

6 ст. л. майонеза

3 ст. л. острого кетчупа

200 г твердого сыра

1 банка консервированных перцев

5 яиц

1 стакан консервированного гороха

2 пучка зеленого лука

Приготовление:

Шпинат смешать с желтками, маслом, чесноком и специями. Взбить белок и постепенно добавить шпинат.

Просеять в шпинатную смесь муку с разрыхлителем. Вылить тесто в подготовленную форму и выпекать в духовке, нагретой до 170 ° С, примерно 30 мин. Охладить и смазать сливочным сыром.

Порезать куриные филе на мелкие куски, посыпать куркумой и специями для курицы и жарить на масле. Измельчить курицу в блендере и выложить на сыр.

Смешать половину майонеза, кетчупа и мелко тертого сыра и выложить на слой курицы. Накрыть нарезанными кубиками консервированного перца.

Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белок натереть на крупной терке, добавить еще 3 столовые ложки майонеза и пармезан.

Выложить белки на перец и на верх - горох с тертыми желтками. Накрыть салатный торт пищевой пленкой и поставить в холодильник.

По восточному календарю 2020 будет годом Белого Стального Крысы. Это животное не прихотлива и ест все. Однако все же любит, когда на столе изобилие блюд.

Чтобы все они выглядели символично, стоит украсить схожей с мышами тематикой.

idei-dekoru.com
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