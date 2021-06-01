Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому

Горячие бутерброды - любимый завтрак, знаком большинству из нас еще с детства. Он быстрый, сытный и невероятно аппетитный. Стоит лишь вспомнить, как тянется горячий сыр и начинает течь слюна. Лучшие рецепты собраны ниже.
Горячие бутерброды с сулугуни
Ингредиенты:
хлеб - 4 ломтика
ветчина - 70 г
помидор - 2 шт.
чеснок - 1 зуб.
лук - половина
сулугуни - 70 г
сметана - 3 ст. л.
соль - по вкусу.
Приготовление:
Хлеб поджарить на сухой сковороде. Для начинки помидор и ветчину нарезать кусочками. Добавить сметану, измельченный чеснок и посолить. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусов до румяности сыра.
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Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами
Ингредиенты:
хлеб - 4 куска
куриная грудка - 70 г
шампиньоны - 50 г
чеснок - 1 зуб.
сыр - 50 г
майонез, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Куриное филе и шампиньоны нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на мелкой терке. На масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выжатый чеснок. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра. Подавать горячими.
Горячие бутерброды с ветчиной, луком и помидорами
Ингредиенты:
тостовый хлеб - 200 г
ветчина - 200 г
сыр - 100 г
помидор - 1 шт.
лук красный - половина
сладкая кукуруза - 80 г
укроп - 20 г
кетчуп - 40 г
Приготовление:
Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть будет в начинке, часть - на посыпку сверху на бутерброд. Смешать кетчуп и майонез. Добавить нарезанные ветчину и овощи. Соединить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать. По две чайные ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Куриное филе - низкокалорийный продукт с которого можно приготовить сотни различных, вкусных, а главное полезных блюд. Прекрасно сочетается с овощами, пастой и различными крупами.
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