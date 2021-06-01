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среда, 02 июня 2021 02:28

Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому

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Горячие бутерброды - любимый завтрак, знаком большинству из нас еще с детства. Он быстрый, сытный и невероятно аппетитный. Стоит лишь вспомнить, как тянется горячий сыр и начинает течь слюна. Лучшие рецепты собраны ниже.

Автор: Rajesh TP from Pexels
  Время приготовления 15 минут.
Время приготовления 15 минут.

Горячие бутерброды с сулугуни

Ингредиенты:

хлеб - 4 ломтика

ветчина - 70 г

помидор - 2 шт.

чеснок - 1 зуб.

лук - половина

сулугуни - 70 г

сметана - 3 ст. л.

соль - по вкусу.

Приготовление:

Хлеб поджарить на сухой сковороде. Для начинки помидор и ветчину нарезать кусочками. Добавить сметану, измельченный чеснок и посолить. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусов до румяности сыра.

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Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами

Ингредиенты:

хлеб - 4 куска

куриная грудка - 70 г

шампиньоны - 50 г

чеснок - 1 зуб.

сыр - 50 г

майонез, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе и шампиньоны нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на мелкой терке. На масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выжатый чеснок. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра. Подавать горячими.

Горячие бутерброды с ветчиной, луком и помидорами

Ингредиенты:

тостовый хлеб - 200 г

ветчина - 200 г

сыр - 100 г

помидор - 1 шт.

лук красный - половина

сладкая кукуруза - 80 г

укроп - 20 г

кетчуп - 40 г

Приготовление:

Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть будет в начинке, часть - на посыпку сверху на бутерброд. Смешать кетчуп и майонез. Добавить нарезанные ветчину и овощи. Соединить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать. По две чайные ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Куриное филе - низкокалорийный продукт с которого можно приготовить сотни различных, вкусных, а главное полезных блюд. Прекрасно сочетается с овощами, пастой и различными крупами.

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Дата
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