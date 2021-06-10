Не только суши: три изысканных японских блюда, которые легко приготовить дома

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1 300 лет. Несмотря на это самыми популярными блюдами страны восходящего Солнца являются не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей.

Автор: cottonbro from Pexels Японская кухня базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.

По сравнению с другими кухнями мира, эта почти лишена приправ. Базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.

Японцы не знают понятия "главное блюдо". На их столе всегда есть нескольких разновидностей супов, множество вторых блюд и закусок. Все это делится на небольшие порции. Поэтому в самых популярных ресторанах Японии есть движущаяся лента. На ней постоянно обновляются тарелки с лакомствами.

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Основные столовые приборы для японских блюд - это, конечно же, деревянные палочки. Если предполагается подача супа, то никогда не выдается ложка из металла, только керамическая. Палочки обязательно располагаются на небольшой подставке. Если вдруг к супу не подали керамическую ложку, значит, основные продукты из жидкого блюда необходимо съесть палочками, бульон же допить как чай. Суп всегда наливается в горшок с крышкой.

Японские сладости имеют собирательное название - окаси. Сюда входят различные виды десертов, вагаси, рисовые шарики митараси, холодные и испеченные пирожные. Часто сладкое в Японии совсем не сладкое на вкус, а соленое и даже горькое.

Темпура

Автор: Jonathan Borba: Pexels Готовое блюдо подают с соевым соусом и васаби.

Ингредиенты:

креветки тигровые - 6 шт.

мука пшеничная - 50 г

вода ледяная - 100 г

лед - 7 кубиков

соевый соус - 30 г

васаби - 3 г

масло - 150 г

хлебная крошка для темпура - 50 г

Приготовление:

На спине креветки сделать продольный разрез. Достать кишку с отходами. Перевернуть и на животе сделать поперечные надрезы на расстоянии 1 см, чтобы креветка перестала закручиваться внутрь. Повторно перевернуть на спинку, и где уже есть продольный надрез, сделать поперечно-диагональные надрезы также на расстоянии 1 см. Соединить три пальца одной руки, будто во время крещения, и нажать на поперечно-диагональные надрезы, стараясь засунуть пальцы в них, сплющивая место надреза. За раз надо нажать на два надреза обеими руками, затем на остальные два. Делать это следует осторожно, чтобы было ощутимо, как рвутся слабые ткани, на сильных держится мясо креветки. В охлажденную воду всыпать кубики льда, муку, слегка перемешать, но не взбивать. Креветки обвалять в муке. Опустить в кляр на пару минут так, чтобы хвостики торчали и можно было достать морепродукты. Разогреть в сковороде масло. Окунуть креветки в кляр, хлебную крошку и обжарить на медленном огне в течение 40 сек. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подать с соевым соусом и васаби.

Рамен

Автор: Ponyo Sakana: Pexels Рамен популярный в Японии среди молодежи, потому что есть дешевой едой.

Ингредиенты:

курица - 200 г

свинина - 150 г

корень имбиря - 3 см

стебель сельдерея - 1-2 штуки

чеснок - 2 зубчика

кипяток - 1,5 л

яйцо - 1 шт.

пшеничная лапша - 100 г

соль, соевый соус - по вкусу

специи - по вкусу

Приготовление:

В 1,5 л воды добавить мясо, зубчики чеснока и стебель сельдерея, порезанный на крупные части. После повторного закипания воды варить бульон в течение 60 мин. на слабом огне. Когда курица хорошо отделяться от кости, а свинина станет мягкой при прокалывании, бульон снять с огня. Посолить или добавить соевый соус. Измельчить свинину пластами по 0,5 см. Отваренное и очищенное яйцо разделить на желток и белок. Последний замочить в соевом соусе на несколько секунд. Отварить лапшу и выложить в тарелку. Сверху выложить мясо и яйцо. Залить бульоном и украсить зеленью.

Моти

Автор: z.velena/instagram Моти - десерте из рисовой теста, без которого не обходится ни одна чайная церемония.

Ингредиенты:

вода - 220 г

сахар - 100 г

рисовая мука - 100 г

кукурузный крахмал - 100 г

сливочный сыр - 50 г

сливки - 33-35% 50 г

клубника - по вкусу

Приготовление:

В чаше смешать сахар, муку и воду, накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на 2 мин. Достать, перемешать и убрать еще примерно на 1 мин. Тесто должно быть без воды и по консистенции липким. На посыпанную крахмалом поверхность вылить тесто. Руки и тесто нужно хорошо смазать крахмалом. Пока тесто теплое, хорошо залепится. Растянуть тесто руками в тонкий пласт, примерно 2-3 мм, и вырезать кружочки диаметром 9-10 см. Добавить заранее приготовленный крем, сверху выложить клубнику и залепить по кругу. Через мелкое сито посыпать крахмалом моти и убирать в холодильник на 30-40 мин.

Традиционная кухня Франции справедливо считается самой изысканной в мире. Ею восхищаются настоящие гурманы. Характерной чертой национальной кухни является изобилие овощей и фруктов. Поэтому там много таких запеканок, салатов, супов и выпечки.