Не только суши: три изысканных японских блюда, которые легко приготовить дома

 
Ексклюзивы
1/5
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 171
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 954
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 342
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1503
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 864
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1593
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 729
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
11
20
8
8
9
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Парящая еда: показали необычные фото
Парящая еда: показали необычные фото
Видео
Все видео
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
На приготовление уходит 5 мин: Клопотенко раскрыл рецепт холодного борща
На приготовление уходит 5 мин: Клопотенко раскрыл рецепт холодного борща
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Интервью
1/5
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 99
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 945
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 828
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 189
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1557
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 216
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 12:31

Не только суши: три изысканных японских блюда, которые легко приготовить дома

  Комментировать

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1 300 лет. Несмотря на это самыми популярными блюдами страны восходящего Солнца являются не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей.

Автор: cottonbro from Pexels
  Японская кухня базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.
Японская кухня базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.

По сравнению с другими кухнями мира, эта почти лишена приправ. Базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.

Японцы не знают понятия "главное блюдо". На их столе всегда есть нескольких разновидностей супов, множество вторых блюд и закусок. Все это делится на небольшие порции. Поэтому в самых популярных ресторанах Японии есть движущаяся лента. На ней постоянно обновляются тарелки с лакомствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три турецкие блюда, которые влюбляют в восточную кухню: рецепты

Основные столовые приборы для японских блюд - это, конечно же, деревянные палочки. Если предполагается подача супа, то никогда не выдается ложка из металла, только керамическая. Палочки обязательно располагаются на небольшой подставке. Если вдруг к супу не подали керамическую ложку, значит, основные продукты из жидкого блюда необходимо съесть палочками, бульон же допить как чай. Суп всегда наливается в горшок с крышкой.

Японские сладости имеют собирательное название - окаси. Сюда входят различные виды десертов, вагаси, рисовые шарики митараси, холодные и испеченные пирожные. Часто сладкое в Японии совсем не сладкое на вкус, а соленое и даже горькое.

Темпура

Автор: Jonathan Borba: Pexels
  Готовое блюдо подают с соевым соусом и васаби.
Готовое блюдо подают с соевым соусом и васаби.

Ингредиенты:

креветки тигровые - 6 шт.

мука пшеничная - 50 г

вода ледяная - 100 г

лед - 7 кубиков

соевый соус - 30 г

васаби - 3 г

масло - 150 г

хлебная крошка для темпура - 50 г

Приготовление:

На спине креветки сделать продольный разрез. Достать кишку с отходами. Перевернуть и на животе сделать поперечные надрезы на расстоянии 1 см, чтобы креветка перестала закручиваться внутрь. Повторно перевернуть на спинку, и где уже есть продольный надрез, сделать поперечно-диагональные надрезы также на расстоянии 1 см. Соединить три пальца одной руки, будто во время крещения, и нажать на поперечно-диагональные надрезы, стараясь засунуть пальцы в них, сплющивая место надреза. За раз надо нажать на два надреза обеими руками, затем на остальные два. Делать это следует осторожно, чтобы было ощутимо, как рвутся слабые ткани, на сильных держится мясо креветки. В охлажденную воду всыпать кубики льда, муку, слегка перемешать, но не взбивать. Креветки обвалять в муке. Опустить в кляр на пару минут так, чтобы хвостики торчали и можно было достать морепродукты. Разогреть в сковороде масло. Окунуть креветки в кляр, хлебную крошку и обжарить на медленном огне в течение 40 сек. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подать с соевым соусом и васаби.

Рамен

Автор: Ponyo Sakana: Pexels
  Рамен популярный в Японии среди молодежи, потому что есть дешевой едой.
Рамен популярный в Японии среди молодежи, потому что есть дешевой едой.

Ингредиенты:

курица - 200 г

свинина - 150 г

корень имбиря - 3 см

стебель сельдерея - 1-2 штуки

чеснок - 2 зубчика

кипяток - 1,5 л

яйцо - 1 шт.

пшеничная лапша - 100 г

соль, соевый соус - по вкусу

специи - по вкусу

Приготовление:

В 1,5 л воды добавить мясо, зубчики чеснока и стебель сельдерея, порезанный на крупные части. После повторного закипания воды варить бульон в течение 60 мин. на слабом огне. Когда курица хорошо отделяться от кости, а свинина станет мягкой при прокалывании, бульон снять с огня. Посолить или добавить соевый соус. Измельчить свинину пластами по 0,5 см. Отваренное и очищенное яйцо разделить на желток и белок. Последний замочить в соевом соусе на несколько секунд. Отварить лапшу и выложить в тарелку. Сверху выложить мясо и яйцо. Залить бульоном и украсить зеленью.

Моти

Автор: z.velena/instagram
  Моти - десерте из рисовой теста, без которого не обходится ни одна чайная церемония.
Моти - десерте из рисовой теста, без которого не обходится ни одна чайная церемония.

Ингредиенты:

вода - 220 г

сахар - 100 г

рисовая мука - 100 г

кукурузный крахмал - 100 г

сливочный сыр - 50 г

сливки - 33-35% 50 г

клубника - по вкусу

Приготовление:

В чаше смешать сахар, муку и воду, накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на 2 мин. Достать, перемешать и убрать еще примерно на 1 мин. Тесто должно быть без воды и по консистенции липким. На посыпанную крахмалом поверхность вылить тесто. Руки и тесто нужно хорошо смазать крахмалом. Пока тесто теплое, хорошо залепится. Растянуть тесто руками в тонкий пласт, примерно 2-3 мм, и вырезать кружочки диаметром 9-10 см. Добавить заранее приготовленный крем, сверху выложить клубнику и залепить по кругу. Через мелкое сито посыпать крахмалом моти и убирать в холодильник на 30-40 мин.

Традиционная кухня Франции справедливо считается самой изысканной в мире. Ею восхищаются настоящие гурманы. Характерной чертой национальной кухни является изобилие овощей и фруктов. Поэтому там много таких запеканок, салатов, супов и выпечки.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не только суши: три изысканных японских блюда, которые легко приготовить дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 20000
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 7353
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5310
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4671
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 4239
Кухня
Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине
Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине
 Просмотров: 99
Важно знать: назвали семь лайфхак хранения сыра
Важно знать: назвали семь лайфхак хранения сыра Просмотров: 288
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
 Просмотров: 243
Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией
Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией Просмотров: 261
Рецепты домашних напитков, которые охлаждают в жару
Рецепты домашних напитков, которые охлаждают в жару
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
4
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Голосов: 91
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть