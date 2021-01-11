Назвали топ-3 рецепта легких супов, которые помогут похудеть

Новогодние праздники откладываются не только в нашей памяти, но и в виде лишних килограммов на теле. Чтобы привести организм в нужное состояние и избавиться от лишнего следует потреблять легкую и полезную пищу, например, супы. Они вкусны, питательны и низкокалорийные.
Суп с капустой брокколи и имбирем
Ингредиенты:
имбирь - 2 ст. л. ⠀
чеснок - 1 зубец
лук красный - 1 шт.
лук-порей - 1 стебель
морковь - 2-3 шт.
куркума - 2-3 ч. л. ⠀
гвоздика - щепотка
брокколи - 150-200 г.
шампиньоны - 100 г
оливковое масло - по вкусу ⠀
морская соль, молотый черный перец - по вкусу
Приготовление: ⠀
Протушить в кастрюле лук, морковь, имбирь, чеснок и шампиньоны. Добавить куркуму и гвоздику. Залить литром воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут. Добавить брокколи и готовить еще 5-7 минут. Сдобрить специями и подать к столу с цельнозерновым хлебом.
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Суп-пюре с кабачком и брокколи
Ингредиенты:
лук - 1 шт.
чеснок - 2 зубца
кабачок - 1 шт.
брокколи - 200 г
цветная капуста - 200 г
шпинат свежий - 2 горсти
вода - 1 л
свежий имбирь - 1 ч. л.
куркума - 0,5 ч. л.
сок половины лимона
соль, перец, петрушка - по вкусу
Приготовление:
Лук мелко нарезать и обжарить в кастрюле на растительном масле до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить несколько минут. Добавить брокколи, цветную капусту, разделенную на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут. Залить водой, довести до кипения. Всыпать нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона. Готовить 5 минут, после чего измельчить блендером. Приправить специями.
Куриный суп с брокколи
Ингредиенты:
куриное филе 1-2 шт.
капуста брокколи - 0,5 кг
картофель - 2 шт.
лук - 1 шт.
морковь - 2 шт.
масло сливочное - 50 г
укроп - 20 г
черный душистый перец, соль - по вкусу
Приготовление:
Картофель очистить и нарезать ломтиками. Капусту брокколи промыть под проточной водой, оставить на бумажных полотенцах, чтобы удалить лишнюю влагу. Разрезать на соцветия небольшого размера. Куриное филе промыть под проточной водой и проварить 15-20 минут - нарезать кубиками. Бульон процедить через сито. Очищенную морковь и лук нарезать на мелкие кусочки. Обжарить на сливочном масле лук, морковь и курицу. В кастрюлю с куриным бульоном выложить картофель, обжаренные овощи и мясо - перемешать, вскипятить. Добавить соль, перец и другие специи по вкусу. После закипания проварить 10-15 минут и добавить брокколи, дополнительно проварить еще 5-7 минут. Перед подачей украсить нарезанным укропом или другой зеленью по вкусу.
Суп с фасолью - питательное и полезное блюдо. Особенно популярное во время поста. Фасоль можно использовать любую - сухую, предварительно замочив ее перед варкой, или консервированную - вкус от этого не пострадает.
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