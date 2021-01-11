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вторник, 12 января 2021 02:28

Назвали топ-3 рецепта легких супов, которые помогут похудеть

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Новогодние праздники откладываются не только в нашей памяти, но и в виде лишних килограммов на теле. Чтобы привести организм в нужное состояние и избавиться от лишнего следует потреблять легкую и полезную пищу, например, супы. Они вкусны, питательны и низкокалорийные.

Автор: Polina Kovaleva: Pexels
  Легкий суп с брокколи улучшает пищеварение
Легкий суп с брокколи улучшает пищеварение

Суп с капустой брокколи и имбирем

Ингредиенты:

имбирь - 2 ст. л. ⠀

чеснок - 1 зубец

лук красный - 1 шт.

лук-порей - 1 стебель

морковь - 2-3 шт.

куркума - 2-3 ч. л. ⠀

гвоздика - щепотка

брокколи - 150-200 г.

шампиньоны - 100 г

оливковое масло - по вкусу ⠀

морская соль, молотый черный перец - по вкусу

Приготовление: ⠀

Протушить в кастрюле лук, морковь, имбирь, чеснок и шампиньоны. Добавить куркуму и гвоздику. Залить литром воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут. Добавить брокколи и готовить еще 5-7 минут. Сдобрить специями и подать к столу с цельнозерновым хлебом.

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Суп-пюре с кабачком и брокколи

Ингредиенты:

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубца

кабачок - 1 шт.

брокколи - 200 г

цветная капуста - 200 г

шпинат свежий - 2 горсти

вода - 1 л

свежий имбирь - 1 ч. л.

куркума - 0,5 ч. л.

сок половины лимона

соль, перец, петрушка - по вкусу

Приготовление:

Лук мелко нарезать и обжарить в кастрюле на растительном масле до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить несколько минут. Добавить брокколи, цветную капусту, разделенную на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут. Залить водой, довести до кипения. Всыпать нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона. Готовить 5 минут, после чего измельчить блендером. Приправить специями.

Куриный суп с брокколи

Ингредиенты:

куриное филе 1-2 шт.

капуста брокколи - 0,5 кг

картофель - 2 шт.

лук - 1 шт.

морковь - 2 шт.

масло сливочное - 50 г

укроп - 20 г

черный душистый перец, соль - по вкусу

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать ломтиками. Капусту брокколи промыть под проточной водой, оставить на бумажных полотенцах, чтобы удалить лишнюю влагу. Разрезать на соцветия небольшого размера. Куриное филе промыть под проточной водой и проварить 15-20 минут - нарезать кубиками. Бульон процедить через сито. Очищенную морковь и лук нарезать на мелкие кусочки. Обжарить на сливочном масле лук, морковь и курицу. В кастрюлю с куриным бульоном выложить картофель, обжаренные овощи и мясо - перемешать, вскипятить. Добавить соль, перец и другие специи по вкусу. После закипания проварить 10-15 минут и добавить брокколи, дополнительно проварить еще 5-7 минут. Перед подачей украсить нарезанным укропом или другой зеленью по вкусу.

Суп с фасолью - питательное и полезное блюдо. Особенно популярное во время поста. Фасоль можно использовать любую - сухую, предварительно замочив ее перед варкой, или консервированную - вкус от этого не пострадает.

segodnya.ua
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