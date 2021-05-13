Назвали, как проверять качество настоящего сгущенного молока

Первое сгущенное молоко сварили в США. Фото: alimentarium.org

14 мая 1853 году в США запатентовали сгущенное молоко. Идею получения загущенного молока предложил в 1810 году француз Николя Аппер. Этот парижский кондитер обнаружил, что если прокипятить банку с молоком, ее содержание долго не портится. Благодаря таким исследованиям, в 1858 году в США Гейл Борден построил первый завод по производству сгущенного молока.

А с началом гражданской войны продукт стал производиться в огромных количествах для снабжения солдат Севера.

Главный показатель качества сгущенного молока - 3% составляющая жира и влаги. Они исходя из ГОСТов, должны быть не ниже 8,5% и не выше 26,5% соответственно.

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Первая реклама сгущенного молока появилась в Нью-Йорке: "Это обычное молоко, из которого испаряется вода". Там оно продается не только в банках, но и в тюбиках.

В советское время карамелизированное сгущенное молоко с сахаром промышленно не выпускали, а готовили в домашних условиях путем дополнительной варки обычной сгущенки прямо в банке на водяной бане в течение нескольких часов. При выкипании воды банки обычно взрываются.

В 1932 году постановлением Совета Народных Комиссаров был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности, который занялся изучением качественных свойств промышленного сырья и ее рациональным использованием, сокращением потерь в производстве. Слово "кондитер" происходит от итальянского глагола "кандиере", что означает "варить в сахаре". Именно кондитерское искусство возникло и получило наибольшее развитие в Италии, в Венеции, лишь с появлением сахара в конце XV-начале XVI века. К этому сладости в Европе покупали у арабов, древнейших кондитеров в мире. Не случайно на Востоке до сих пор создаются самые разнообразные в мире сладости.