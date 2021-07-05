Кукурузный деликатес: судья "Мастер Шеф" поделился оригинальным рецептом

Такие оладьи могут стать отличным вариантом полезного завтрака. Фото: instagram / yaroslavskyi_vova

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить необычный завтрак из кукурузы. Аппетитные оладьи подает с острым соусом.

"Подаю такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец. Придаст особую пикантность блюду", - сказал Ярославский.

Ингредиенты:

молодая кукуруза - 3 початка

яйцо - 2 шт.

мука - 70 г

соль - по вкусу

Приготовление:

Срезать зерна с очищенной кукурузы. Должно получиться примерно 400 г. Добавить яйцо, муку, соль и перемешать. Полученную смесь выложить на разогретую сковороду и обжарить с обеих сторон до румяной корочки. Масса получается нежной, поэтому оладьи следует переворачивать осторожно. Готовое блюдо подать с острым гуакамоле.

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