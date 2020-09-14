"Космополитен": популярный коктейль из сериала "Секс и город" готовят за минуту

Чтобы приготовить "Космополитен", понадобится шейкер, но можно использовать любую подходящую емкость. Фото: Depositphotos

Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини обожали этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах.

В классическом варианте готовится из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.

Ингредиенты:

клюквенная водка - 50 г

ликер трипл-сек - 30 г

клюквенный морс - 80 г

сахарный сироп - 10 г

лимонный фреш - 15 г

лед - по вкусу

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Приготовление:

Смешать в шейкере все ингредиенты. Перелить в бокал. Добавить колотый лед. Украсить апельсиновой цедрой, или кусочком лайма.

Этот коктейль называют "Томохито". Потому, что по рецепту он напоминает классический мохито, однако готовят его из томатов. Напиток слабоалкогольный, но с насыщенным вкусом.