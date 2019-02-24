Кондитер раскрыл секреты всех вкусных домашних конфет

Чтобы полакомиться вкусными конфетами, их следует сделать самому. Только тогда можно быть уверенными в их качестве.

В этой подборке можно найти вкуснятину на любой вкус. О них рассказывает Анастасия Костромчук, столичный кондитер.

Автор: іskysstvoetiketa.com Рецепты домашних конфет раскрыл столичный кондитер

Баунти

Смешать банка вареного сгущенного молока с 350 г кокосовой стружки. Слепить из этой массы колбаски. Растопить 200 г молочного шоколада на водяной бане. У него обмакнуть каждую колбаску и выложить на решетку, под которой должен быть пергаментную бумагу. На него стечет лишний шоколад. Поставить батончики в холодильник на 3-4 часа.

Шоколадные конфеты

Вылить в черпак 800 г сгущенного молока. Добавить 60 г сливочного масла и 1 ст. л. какао, все время помешивая смесь. Густую массу выложить на тарелку, чтобы поостыла. Сформировать шарики и обвалять каждую в какао, тертым шоколадом или кокосовой стружке.

Птичье молоко

Растворить в 10 в. л. воды 2 ст. л. желатина и оставить на 30 мин. для набухания. Взбить 4 яичных белка со стаканом сахарной пудры миксером. На малом огне нагреть желатин и вылить его к белкам. Взбить миксером. Растопить 100 г черного шоколада. Форму смазать тонким слоем масла и вылить растопленный шоколад. Аккуратно разровнять и выложить белковую массу. Опять разровнять. И поставить в холодное место. Тогда вынуть из формы, нарезать на порции и посыпать стружкой из тертого шоколада.

Рафаэлло

Взбить 200 г размягченного сливочного масла с банкой сгущенного молока. Добавить к этой массе 1 ч. . ванильного сахара и 200 г кокосовой стружки. Подержать эту смесь в холодильнике час. Обжарить стакан миндаля или арахиса на сухой сковороде. С охлажденной кокосовой массы сформировать шарики, внутрь каждой положить 1 миндаль. Каждую обвалять в кокосовой стружке. Поставить десерт в холодильник на ночь.

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Щербет

Растопите 200 г белого шоколада на водяной бане. Порезать по 100 г сухофруктов и грецких орехов. Добавить 50 г изюма. Все ингредиенты перемешать и выложить полученную массу в прямоугольную форму. Держать щербет в холодильнике несколько часов, порезать и подавать на стол.

энергетические батончики

Измельчить в блендере 3 ст. л. соленого арахисового масла, 1/2 стакана шоколадной крошки и 1/2 стакана овсянки. Перевести эту смесь в прямоугольную форму. Разровнять лопаткой и поставить в морозильную камеру на 15 мин. Затем разрезать эту массу на порционные куски. Хранить готовые батончики в контейнере в течение недели.

Конфеты-леденцы

Смешать 60 г сахара, 20 мл фруктового сока, 20 мл воды и 5 мл яблочного уксуса. Варить на среднем огне 5-7 мин., Чтобы сироп загустел, но не пригорел. Застелить поднос пекарской бумагой и смазать тонким слоем масла. Ложкой выложить на пергамент круга или конфеты другой формы. Сразу вставить палочки и полностью охладить сладости. Цвет конфет зависит от выбранного сока.