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четверг, 08 июля 2021 13:52

Какое Закарпатья на вкусу: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
7

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Гомбовцы - традиционный десерт, который готовят на пару.
Фото: varosh.com.ua
Бограч по-закарпатски.
Банош варят на сливках или сметане.
Рокот-крумпли - блюдо из запеченного картофеля, яиц и сыра.
В древности бограч готовили пастухи.

Закарпатье удивляет не только роскошными видами, которым может позавидовать весь мир, но и традиционной кухней. На ней оставили свой отпечаток не только украинцы, но и венгры, чехи, румыны, цыгане, немцы и евреи. Поэтому, путешествуя этим краем, можно получить незабываемые гастрономические впечатления и попробовать множество уникальных блюд.

Бограч

Автор: yakulinar.net
  Бограч по-закарпатски.
Бограч по-закарпатски.

Первое место в рейтинге блюд, которые стоит попробовать, побывав в Закарпатье справедливо занимает бограч - гуляш, приготовленный из нескольких видов мяса. Пришел на современный стол из зеленых пастбищ, где на протяжении многих веков его готовили венгерские пастухи. Рецепт классического бограча со временем изменился, но неизменным правилом приготовления остались - мясо, специи и котел.

Банош

Автор: freepik.es
  Банош варят на сливках или сметане.
Банош варят на сливках или сметане.

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Банош не менее популярное блюдо. По традиции, его готовят только мужчины и исключительно на открытом огне. Согласно легендам, первый банош изобрел гуцул, когда в доме не оставалось никакой пищи, кроме сметаны и кукурузной муки. Звали его Банош, оттуда и возникло название блюда. Готовится из кукурузной муки, которую варят на сливках или сметане. Заправляют шкварками и брынзой.

Рокот-крумпли

Автор: povar.ru
  Рокот-крумпли - блюдо из запеченного картофеля, яиц и сыра.
Рокот-крумпли - блюдо из запеченного картофеля, яиц и сыра.

За сложным названием блюда не скрывается ничего экстраординарного. В переводе с венгерского значит "картофель, запеченный слоями". Для блюда картофель сначала отваривают в мундире, затем запекают в сметане вместе с яйцами, колбасками и сыром.

Грибная юшка

Автор: ua.depositphotos.com
  Грибная юшка заправляется сметаной.
Грибная юшка заправляется сметаной.

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Если думаете, что закарпатская грибная юшка ничем не отличается от обычного супа - ошибаетесь. Секрет непревзойденного вкуса этого блюда - белые грибы, собранные в местных лесах и заправка, которую готовят с добавлением муки.

Гомбовцы

Автор: varosh.com.ua
  Гомбовцы - традиционный десерт, который готовят на пару.
Гомбовцы - традиционный десерт, который готовят на пару.

Гомбовцы - шарики из дрожжевого теста с разнообразной, преимущественно фруктовой, начинкой. Их подают на десерт вместе со сметаной, шоколадом или ягодными соусами.

Етнограф и историк ежегодно проводит этнофестиваль-квест "Борщик в глиняном горшке". Он происходит в селе Опошня Полтавской области каждую 2-ю субботу августа. Женщина призывает делиться аутентичными рецептами борща, которые передаются в семье из поколения в поколение.

Автор: Влада Москвитис
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