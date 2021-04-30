Как выбрать свежее мясо для шашлыка

Свежесть мяса, особенно птицы и свинины можно определить по аромату. Фото: Ragil Tagiyev from Pexels

Чтобы шашлык получился вкусным и не испортил долгожданного отдыха важно, чтобы мясо было свежим. Оно не должно иметь постороннего запаха. Также при покупке следует обратить внимание на цвет и проверить на ощупь.

Об этом Gazeta.ua рассказал Сергей Пожар, кулинар из Львова.

"Свежесть мяса, особенно птицы и свинины можно определить по аромату. Ведь для роста животных часто используют пенициллин. Мясо не должно пахнуть какими-то либо лекарственными средствами. Если оно молодое будет светлого цвета, если старое - темного", - говорит Пожар.

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Проверить качество можно и на ощупь. Надо нажать на мясо, если после этого оно быстро возвращает былую форму, следовательно, свежее и не мороженное. Для шашлыка не советует покупать свиное или говяжье бедро. Эта часть требует долгого приготовления и не является сочной.

"Если покупать свинину - самый вкусный шашлык получается из шеи. Там есть прожилки сала. Если говядину, то приобрести советую тонкий и толстый край - полярничку. Можно брать и другое мясо, но оно не будет таким нежным. Относительно птицы шашлык из куриного филе получится жестким и сухим, но одновременно низкокалорийным. Лучше выбрать окорочка", - говорит кулинар.

Диетологи не советуют посыпать мясо сухими пряностями или мариновать в майонезе. Они будут гореть в огне и образовывать канцерогены. Это вещества, которые накапливаются и провоцируют рост раковых клеток и развитие атеросклероза.