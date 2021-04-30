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суббота, 01 мая 2021 10:15

Как раз приготовить ароматный крафин, который сейчас в тренде

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Крафин - модная замена пояса, сочетающий в себе круассаны и маффины.

В основе выпечки - дрожжевое тесто, смазанное размягченным сливочным маслом. Там очень много сухофруктов, орехов и цедры цитрусовых.

Автор: amazing-ukraine.com
  Рецепт пасхи: пасхальный крафин напоминает круассан
Рецепт пасхи: пасхальный крафин напоминает круассан

Ингредиенты:

Для опары:

сухие дрожжи - 7 г

молоко - 170 г

сахар - 20 г

мука - 140 г

Для теста:

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

сливочное масло - 65 г

мука - 250 г

молотый кардамон - 0,5 ч. л.

молотый куркума - на кончике ножа

Начинка:

изюм - 150-170 г

цедра 1 лимона

ром или коньяк

цукаты - 150-170 г

молотый миндаль - 50-70 г

сливочное масло - 75 г

сливочное масло - 10 г

яйцо - 1 шт.

молоко - 20 мл

сахарная пудра

Приготовление:

Смешать дрожжи, сахар и теплое молоко. Просеять муку через сито и добавить в дрожжи с молоком. Перемешать, накрыть пищевой пленкой или влажным полотенцем. Поставить в теплое темное место на 1:00. Опара должна увеличиться в размере.

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В отдельной миске смешать сахар, соль и яйца. На этом этапе лучше использовать миксер. Масса должна получиться пышной и светлой. Добавить к смеси куркуму и кардамон и снова перемешать.

Добавить сахарную яичную смесь к опаре и осторожно перемешать ложкой. Просеять муку и частями добавлять в тесто, перемешивая. Когда тесто станет плотным, вымесить его руками.

Нужно вмешать мягкое сливочное масло в тесто. Должна получиться нежная текстура теста, которое не липнет к рукам. Собрать тесто в шар и положить в миску. Накрыть полотенцем и поставить в темное теплое место на 1,5 часа.

Залить изюм кипятком, сцедить. Добавить цедру и залить апельсиновым соком. Когда тесто подойдет, разделить на 2 части. Раскатать одну в тонкий пласт, но следить, чтобы тесто при этом не рвалось. Его помазать сливочным маслом. Посыпать молотым миндалем, выложить сухофрукты и свернуть тесто в трубочку.

Для формирования крафинив разрезать трубочку пополам, но один земля не прирезать до конца.

Сформировать шарик, закручивая разрезанное тесто. Положить в форму. Выпекать крафины в разогретой до 200 градусов духовке 35-50 мин., В зависимости от размера формы. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась семейным рецептом творожной пасхи. Она быстрее готовится и гарантированно получается нежной.

"Моя бабушка пекла в печи большую пасху с творога. А потом дети с радостью разбирали ее каждый по кусочку. Перед Пасхой самое время поделиться с вами рецептом вкусной и невероятно ароматной творожной пасхи", - объясняет специалист.

tsn.ua
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01
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