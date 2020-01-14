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четверг, 06 февраля 2020 09:26

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

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Как приманить &quot;чаевые&quot;: назвали секреты барменов
День бармена: как появились тосты. Фото: irkutskmedia.ru

6 февраля отмечают Международный день бармена. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится как "бармен" с английского языка. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.

Дата праздника выбрана неслучайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда. Это апостол, который является покровителем виноделов, пивоваров, торговцев.

Профессия бармена появилась в США во время "золотой лихорадки" в конце ХІХ века. В населенных пунктах начали открывать торговые залы, где, кроме продуктов, предлагали еще и выпивку. Со временем начали разделять зал стойкой на две зоны - магазин и бар.

В 1862 году издали "Библию Бармена" - книга о различных алкогольные и безалкогольные коктейли. А вот в СССР такой профессии бармена официально не существовало до 80-х.

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В профессии бармена есть много интересной информации. Например, в каждой бутылке шампанского около 49 млн пузырей!

Каждая бутылка имеет втрое больше давления, чем автомобильная шина, поэтому будьте осторожны, когда открываете их.

Древние римляне во время пиров опускали в свой кубок кусочек хлеба, чтобы смягчить пьянки влияние напитка. В то время, пока вино вбирало аромат хлеба, римляне обязательно произносили небольшую речь. Так и появилась традиция тостов.

Приметы и суеверия барменов

Нельзя протирать бар бумажными салфетками - не будет денег. Для этого бармены используют специальное полотенце.

Нельзя оставлять пустые бутылки на столе, это влечет безденежье. Также это достаточно опасно, если вы зацепите пустую тару локтем и она разобьется вдребезги.

Некоторые бармены советуют бросать копейки под барную стойку, чтобы было больше "чаевых".

Любители глинтвейнов имеют возможность насладиться этим напитком в холодные дни. Они не только согревают, но и создают уютную атмосферу отдыха.

В этой подборке собраны рецепты глинтвейнов, которые нравятся по-новому. Немного тех, кто пил этот напиток из чая каркаде, кофе или пива.

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Дата
06
февраля

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

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