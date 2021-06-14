Как приготовить полезные конфеты без глютена по рецепту Глинской

С каждым днем все больше людей переходят на сторону здорового питания. Отказываются от сахара, вредных примесей. и активно следят за своим здоровьем. Исключением не стала и Елизавета Глинская.
Рецептом полезных конфет поделилась в youtube.
Ингредиенты:
банан - 1 шт.
кленовый сироп - 70 г
арахисовая паста - 60 г
кокосовое мука - 50 г
какао-порошок - 20 г
Приготовление:
Соединить банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовое муку. Взбить блендером до однородной консистенции. Сформировать шарики из полученной массы. Обвалять конфеты в какао-порошке. Перевести десерт в холодильник на час.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сладкого пирога, как с McDonald's. Лакомство легко приготовить дома, а начинку выбирать на свой вкус.
Комментарии