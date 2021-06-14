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понедельник, 14 июня 2021 16:10

Как приготовить полезные конфеты без глютена по рецепту Глинской

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Как приготовить полезные конфеты без глютена по рецепту Глинской
Глинская поделилась рецептом приготовления сладостей без сахара, глютена и животных жиров. Фото: facebook / Елизавета Глинская

С каждым днем ​​все больше людей переходят на сторону здорового питания. Отказываются от сахара, вредных примесей. и активно следят за своим здоровьем. Исключением не стала и Елизавета Глинская.

Рецептом полезных конфет поделилась в youtube.

Ингредиенты:

банан - 1 шт.

кленовый сироп - 70 г

арахисовая паста - 60 г

кокосовое мука - 50 г

какао-порошок - 20 г

Приготовление:

Соединить банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовое муку. Взбить блендером до однородной консистенции. Сформировать шарики из полученной массы. Обвалять конфеты в какао-порошке. Перевести десерт в холодильник на час.

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Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сладкого пирога, как с McDonald's. Лакомство легко приготовить дома, а начинку выбирать на свой вкус.

Автор: Влада Москвитис
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