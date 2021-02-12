Как приготовить настоящую паэлью

Паэлья - испанское блюдо, которое любят во всем мире. Готовится из риса, овощей, специй и морепродуктов, которые по желанию можно заменить любимым мясом.
Ингредиенты:
оливковое масло - 1 ст. л.
лук - 1 шт.
копченая паприка, сушеный тимьян - 1 ч. л.
рис - 300 г
белое вино - 3 ст. л.
помидоры - 400 г
чеснок - по вкусу
куриный бульон - 900 мл
смесь морепродуктов - 400 г
лимон - 1 шт.
петрушка - по вкусу
Приготовление:
Разогреть оливковое масло на большой сковороде. Добавить измельченный лук, чеснок и обжарить в течение 5 минут. Всыпать копченую паприку, тимьян и рис. Перемешать, влить вино по желанию. После испарения добавить измельченные помидоры и куриный бульон. Заправить рис и накрыть крышкой, тушить в течение 15 минут, время от времени перемешивая, пока рис почти не станет мягким. В отдельной сковороде в течение 5 минут тушить морепродукты на малом огне, совместить с рисом. Выжать лимонный сок, добавить петрушку и подать к столу.
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В холодный день, как никогда хочется согреться горячим и питательным супом. Если банальные рецепты надоели, стоит приготовить что-то оригинальное, например, французский луковый суп, греческую фасоладу, или грузинскую чихиртмау.
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