Как правильно хранить и заваривать шиповник, чтобы сохранить всю пользу плодов

Шиповник - натуральный "мультивитамин". Он повышает иммунитет, снижает уровень холестерина, лечит артрит и другие заболевания. Не зря плоды и сироп шиповника продают во всех аптеках и рекомендуют как профилактическое средство в период распространения простудных заболеваний. Однако, чтобы сохранить как можно больше витаминов, важно правильно собрать и высушить плоды.

Ягоды шиповника срывают с августа до первых заморозков. Чем позже это сделать, тем больше у них будет сахара и меньше витамина С.

Лучше не заваривать шиповник с запасом, потому что витаминов в ней останется меньше.

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Понять, что шиповник созрел, можно по оттопыренных чашелистиках. Сами плоды при этом должны быть твердыми на ощупь, оранжевого или красного цвета. Собирать их лучше с остатками чашечки и плодоножки.

Чем быстрее высушить ягоды, тем больше витаминов в них останется. Оперативно достичь желаемого результата поможет духовка. Следует разогреть ее до 40 градусов, выложить шиповник на противень в один слой и сушить час. После этого увеличить температуру до 60 градусов и сушить еще 8 часов, периодически помешивая. Важно не пересушить плоды. При грамотном сохранении лечебного сырья срок годности составляет 3 года.

Автор: ua.depositphotos.com Лучше не заваривать шиповник с запасом, потому что витаминов в ней останется меньше.

Готовится витаминный напиток просто. Горсть промытых ягод нужно залить кипятком в расчете 1 до 10 и настоять от 4 до 12 часов. Готовый напиток процедить через марлю и принимать в течение суток.

Столичный натуропат осенью и зимой советует потреблять ягоды калины. Они содержат эфирные масла, органические кислоты, витамины и сахар.