Как организовать банкет в честь детского дня рождения

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Готовясь к детскому празднику следует учесть все до мелочей: тематику мероприятия, вкусовые предпочтения маленьких гостей и их индивидуальные особенности, такие как аллергические реакции на определенные продукты. 40% праздничного стола составляют сладости. Самые популярные капкейки, пирожные и разнообразные коктейли.

Автор: idei-dekoru.com Торт посвященный спортивной тематике.

Екатерина Зайцева, организатор праздничных пиров. Об этом Gazeta.ua рассказала, организатор праздничных пиров.

"Предварительно советую поговорить с матерями приглашенных детей и узнать, есть ли в их детей аллергия на какие-то продукты", - сказала организатор праздничных пиров.

Чтобы заинтересовать юных гостей и организовать интересный праздник, можно выбрать определенную тематику и оформить стол в ее стиле. Для пиратского дня рождения подойдут бутерброды в форме корабля, а для праздника в стиле Алисы в стране чудес - кексы с изюмом и напитки в виде "волшебного зелья". Если вечеринка в классическом стиле, подают любимые блюда любого ребенка - фастфуд.

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"Дети обожают пиццу, бургеры, наггетсы и салат Цезарь. Также можно сделать колбасную нарезку и овощную. Ничего такого больше им и не надо. Ребенок съест не более 500 граммов пищи", - продолжила Зайцева.

Сладкие блюда составляют 40% детского стола. Фрукты лучше выбирать наименее аллергенные. Это могут быть яблоки, бананы, малина. От шоколада цитрусовых лучше отказаться.

"Популярные различные капкейки, пирожные, леденцы, например "Кейк попс"- имбирное печенье на палочке, а также желе. Следует исключить сладости ярко-химического цвета. В большинства детей на них аллергия. Высыпает все тело", - рассказал организатор.

Летом юные гости пьют освежающие лимонады и безалкогольные коктейли, например мохито. Компот стал редкостью.

Дополнительно, в качестве эксперимента, можно привлечь ребенка к приготовлению праздничной пищи. Такую услугу можно заказать в развлекательных студиях или организовать самостоятельно. Самое простое, что можно приготовить - пиццу или фруктовый десерт. Для этого надо заранее нарезать начинку и подготовить корж. Имениннику останется лишь сформировать блюдо и съесть его. Благодаря этому дети весело проведут время и одновременно создадут свой первый кулинарный шедевр.

Малиновый сезон в разгаре, а это значит, что самое время готовить легкие, одновременно вкусные ягодные десерты. Благодаря универсальному вкусу, малина является идеальным компонентом большинства сладостей: тортов, кексов, полосе или йогуртов. Прекрасно компонуется с шоколадом, ванилью или сливками.