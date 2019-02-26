Как настоящая невеста: дизайнер создала свадебный торт стоимостью $1 млн

Британская художница Дебби Уингхем создала 120-килограммовый свадебный торт в форме арабской невесты. Высотой десерт достиг среднего роста человека. В составе его множество слоев бисквита, 50 кг помадки и 25 кг шоколада. Чтобы поднять сладкого гиганта и перенести с места на место, понадобилось шестеро человек.
Стоимость бисквитной "невесты" от Дебби Уингхем составила 1 млн долларов. Самым дорогим элементом получился наряд. Его украсили 5 тысячами сделанных вручную съедобных цветков и 10 тысячами съедобных жемчужин. Между съедобным декором поместили 5 настоящих бриллиантов стоимостью почти по 200 тысяч долларов каждый. Красуются они на верхней части платья и на головном уборе "невесты". За счет использования драгоценных камней в отделке стоимость торта и достигла миллиона долларов, пишет odditycentral.
Кроме огромной цены, творение Уингхем отличается невероятной реалистичностью оформления. На первый взгляд его легко спутать с настоящим человеком.
"Никто на самом деле не верит, что это торт. Она и для меня как живое существо. Называю ее Лулу ", — рассказала художница.
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Представила свое творение Уингхем на открытии свадебной выставки в Дубае The Bride Show Dubai. После завершения мероприятия тортом угостили гостей.
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I should have posted this yesterday but was so shattered managed one post only as once she was revealed its been non stop media interviews! you will see all details and every angle of the million dollar bride on this. She started her life in my head was constructed at the BEAUTIFUL @rafflesdubai and now lives at the sensational @thebrideshow I will miss her after Saturday, although she was an absolute diva and nightmare alot of the time ;) #tallcake #6ftcake #themilliondollarbride #couturedesigner #couturetocakes #celebcakeartist #cakelady #couturecake #lifelike #luxurycakes #caketime #fondant #modelingchocolate #yesitiscake
Ранее показали многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони. Это копии реальных праздничных десертов. Изготавливают их на заказ пар, желающих иметь сувенир на память о своей свадьбе.
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