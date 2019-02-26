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вторник, 26 февраля 2019 17:27

Как настоящая невеста: дизайнер создала свадебный торт стоимостью $1 млн

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Автор: odditycentral.com
  Творения Вингхем прозвали "невеста на миллион".
Творения Вингхем прозвали "невеста на миллион".

Британская художница Дебби Уингхем создала 120-килограммовый свадебный торт в форме арабской невесты. Высотой десерт достиг среднего роста человека. В составе его множество слоев бисквита, 50 кг помадки и 25 кг шоколада. Чтобы поднять сладкого гиганта и перенести с места на место, понадобилось шестеро человек.

Стоимость бисквитной "невесты" от Дебби Уингхем составила 1 млн долларов. Самым дорогим элементом получился наряд. Его украсили 5 тысячами сделанных вручную съедобных цветков и 10 тысячами съедобных жемчужин. Между съедобным декором поместили 5 настоящих бриллиантов стоимостью почти по 200 тысяч долларов каждый. Красуются они на верхней части платья и на головном уборе "невесты". За счет использования драгоценных камней в отделке стоимость торта и достигла миллиона долларов, пишет odditycentral.

Кроме огромной цены, творение Уингхем отличается невероятной реалистичностью оформления. На первый взгляд его легко спутать с настоящим человеком.

"Никто на самом деле не верит, что это торт. Она и для меня как живое существо. Называю ее Лулу ", — рассказала художница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кондитерские шедевры, украшенные непревзойденным сахарным декором

Представила свое творение Уингхем на открытии свадебной выставки в Дубае The Bride Show Dubai. После завершения мероприятия тортом угостили гостей.

Ранее показали многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони. Это копии реальных праздничных десертов. Изготавливают их на заказ пар, желающих иметь сувенир на память о своей свадьбе.

odditycentral.com
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