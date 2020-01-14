Как копейками приманить "чаевые": назвали приметы барменов

День бармена: как появились тосты. Фото: irkutskmedia.ru

6 февраля отмечают Международный день бармена. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится как "бармен" по английскому языку. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.

Дата праздника выбрана не случайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда. Это апостол, который является покровителем виноделов, пивоваров, торговцев.

Профессия бармена появилась в США во время "золотой лихорадки" в конце 19 века. В населенных пунктах начали открывать торговые залы, где, кроме продуктов, предлагали еще и выпивку. Со временем начали разделять зал стойкой на две зоны - магазин и бар.

В 1862 году, была издана "Библия Бармена" - книга о различных алкогольные и безалкогольные коктейли. А вот в СССР такой профессии как бармен официально не существовало до 80-х лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День повара: назвали интересные факты о профессии

В профессии бармена есть много интересной информации. Например, в каждой бутылке шампанского около 49 млн пузырей!

Каждая бутылка имеет втрое больше давления, чем автомобильная шина, поэтому, смотрите, когда вы открываете их.

Древние римляне во время пиров опускали в свой кубок кусочек хлеба, чтобы смягчить пьянки влияние напитка. В то время, пока вино вбирало аромат хлеба, римляне обязательно произносили небольшую речь. Так и появилась традиция тостов.

Приметы и суеверия барменов

Нельзя протирать бар бумажными салфетками - не будет денег. Для этого бармены используют специальное полотенце.

Нельзя оставлять пустые бутылки на столе, это приносит безденежья. Также достаточно это достаточно опасно, если вы зацепите пустую тару локтем и она разобьется вдребезги.

Некоторые бармены советуют бросать копейки под барную стойку, чтобы было больше "чаевых".