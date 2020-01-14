Как копейками приманить "чаевые": назвали приметы барменов

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 774
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 3789
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 648
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 3555
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1269
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1350
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6246
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5661
Фото
Все фото
25
13
15
29
14
Вкусный подарок: 20 идей создания сладких букетов
Вкусный подарок: 20 идей создания сладких букетов
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации &quot;Шпигеля&quot; поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 900
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 819
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2052
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 09:26

Как копейками приманить "чаевые": назвали приметы барменов

  Комментировать
Как копейками приманить &quot;чаевые&quot;: назвали приметы барменов
День бармена: как появились тосты. Фото: irkutskmedia.ru

6 февраля отмечают Международный день бармена. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится как "бармен" по английскому языку. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.

Дата праздника выбрана не случайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда. Это апостол, который является покровителем виноделов, пивоваров, торговцев.

Профессия бармена появилась в США во время "золотой лихорадки" в конце 19 века. В населенных пунктах начали открывать торговые залы, где, кроме продуктов, предлагали еще и выпивку. Со временем начали разделять зал стойкой на две зоны - магазин и бар.

В 1862 году, была издана "Библия Бармена" - книга о различных алкогольные и безалкогольные коктейли. А вот в СССР такой профессии как бармен официально не существовало до 80-х лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День повара: назвали интересные факты о профессии

В профессии бармена есть много интересной информации. Например, в каждой бутылке шампанского около 49 млн пузырей!

Каждая бутылка имеет втрое больше давления, чем автомобильная шина, поэтому, смотрите, когда вы открываете их.

Древние римляне во время пиров опускали в свой кубок кусочек хлеба, чтобы смягчить пьянки влияние напитка. В то время, пока вино вбирало аромат хлеба, римляне обязательно произносили небольшую речь. Так и появилась традиция тостов.

Приметы и суеверия барменов

Нельзя протирать бар бумажными салфетками - не будет денег. Для этого бармены используют специальное полотенце.

Нельзя оставлять пустые бутылки на столе, это приносит безденежья. Также достаточно это достаточно опасно, если вы зацепите пустую тару локтем и она разобьется вдребезги.

Некоторые бармены советуют бросать копейки под барную стойку, чтобы было больше "чаевых".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как копейками приманить "чаевые": назвали приметы барменов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Как копейками приманить "чаевые": назвали приметы барменов

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 7 Просмотров: 29448
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 21987
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 12412
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 7713
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7335
Кухня
Десерт создали случайно
Десерт создали случайно
 Просмотров: 1620
Coca-Cola научилась лечить людей
Coca-Cola научилась лечить людей
 Просмотров: 2700
Вкусный подарок: 20 идей создания сладких букетов
Вкусный подарок: 20 идей создания сладких букетов
25
 Просмотров: 2700
Острое мороженое отмечает 101-й день рождения
Острое мороженое отмечает 101-й день рождения
 Просмотров: 432
Есть ли кофе в растворимом напитке "три в одном"
Есть ли кофе в растворимом напитке "три в одном" Просмотров: 4086
Больше всего комментируют
7
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 1149
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua