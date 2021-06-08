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среда, 09 июня 2021 08:51

Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - яркие фото шедевров
20

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Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия
Фото: Валерий Шмаков
Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия
Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия
Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия
Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия

Во Львове состоялся кулинарный конкурс для незрящих - "Галицька господиня". Кулинары с дефектами зрения готовили кондитерские изделия: торты и пирожные.

В конкурсе приняло участие 15 участников, среди них двое мужчин. Свои работы они представили в помещении спецбиблиотеки им. Т. Г. Шевченко Украинского общества слепых (УТОС).

Подбний конкурс во Львове проходит 14 лет подряд. Его традиционно, финансово поддержало управления социальной защиты Львовского горсовета.

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"В предыдущие годы было по 20 участников, в этот раз меньше в связи с карантином. Обычно готовили закуски и разнообразные салаты, хотя в первые годы тоже делали сладости. Я точно знаю, что участники конкурса это все сами готовят, потому что мы часто собираемся в неформальной обстановке и пробуем торты и пироги, которые они сами выпекают. А поскольку участвовать в конкурсе начали и мужчины, то задумываемся над тем, чтобы его переименовать", - рассказала в комментарии Gazeta.ua председатель правления Львовской областной организации УТОС Любовь Кукуруза.

Победителей выбирали по двум основным критериям - внешний вид и вкус. Также оценивали сложность изделия и креативность. Среди жюри были в частности владелица одного из ресторанов Лидия Лукович и заведующая кафедрой гостинично-ресторанного бизнеса Львовского государственного университета физической культуры Мария Пасха.

Призы получили все участники конкурса. Те, кто посел первые три места получили блендеры.

"Львовская территориальная организация" Украинское общество слепых" насчитывает около 650 человек с нарушением зрения 1 и 2 групп. Свою деятельность ведет с ноября 1939 года как центр незрячих на Львовщине, а с 1959 года - как отдельное структурное подразделение Всеукраинской организации УТОС.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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Дата
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