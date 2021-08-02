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четверг, 05 августа 2021 06:30

Известный ловелас назвал мощный афродизиак

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5 августа в мире отмечают день устриц. Впервые этот праздник ввели в США. Всего в мире насчитывается около 50 видов устриц. С них съедобные лишь те, которые не производят жемчуг.

Автор: Rene Asmussen from Pexels
 

Разводить устриц фермерским способом начали еще древние римляне. В I в. до н. е. успешный купец разработал систему поддержки устойчивого уровня и температуры воды - для их культивирования.

В европейской истории этот деликатес переживал множество взлетов и падений. Устрицы считались пищей французских бедняков, и украшением самых изысканных столов. В первую очередь речь шла о "Канкальських устрицах", которые доставляли в лучшие заведения Парижа.

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Украинские устрицы тоже не редкость. Черноморские моллюски были популярны в Европе еще в XIX в. Крымские устрицы доставляли в Петербург к императорскому столу, а также в различные европейские учреждения.

В 1894 году начал работу Севастопольский устричный завод. В среднем он производил 900 тыс. устриц в год. Ежегодная добыча черноморских устриц составлял уже около 5 млн. В течение ХХ века данная индустрия забылась, но сейчас восстанавливаются. В Украине, Николаевской области, успешно работает довольно мощная устричная ферма.

Интересные факты:

- устрицы достаточно популярный афродизиак. Джакомо Казанова, всемирно известный ловелас, утверждал, что каждый день ел устриц из-за их свойства.

- Миф о том, что устрицы пищат, когда их поедают, распространился благодаря одному из рассказов А. П. Чехова.

- Для размножения устриц не нужен партнер. Они самооплодотворяются.

- Крупнейшая в мире устрица имеет размер тарелки - 35-37 см.

- Выращивать жемчужины могут устрицы 20 различных видов.

- В пищу употребляются только те виды, которые не производят жемчуг.

Певица Вера Брежнева была ведущей одного из выпусков тревел-шоу. Звезда побывала в Испании и попробовала необычный и редкий морепродукт. Он растет гроздьями на камнях в полосе прибоя.

borysov.com.ua
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Дата
05
августа

Известный ловелас назвал мощный афродизиак

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