Хитовый десерт лета: персиковый пирог дополняют карамелью

Хрустящий персиковый пирог делают с карамелью. Фото: goodhouse.ru

Персиковый тарт из песочного теста является хитом лета. Этот хрустящий десерт покорит сердца всех. Чтобы удался с первого раза, стоит воспользоваться проверенным рецептом. Такой дала Татьяна Литвинова, раскрыв секреты сочной начинки.

Об этом пишет кондитер в Instagram.

"Ловите рецепт вкусного тарт татена. Это перевернутый пирог с персиками, которые необходимо карамелизировать в сливочном масле с сахаром до выпекания пирога. Для него можно взять сливы, груши, яблоки. Их сезон еще впереди", - объясняет Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

700 г персиков,

120 г муки,

2 яйца,

125 г сливочного масла,

200 г сахара,

8 г разрыхлителя,

10 г ванильного сахара.

Приготовление

Персики нарезать ломтиками и жарить с 2 ст. л. сахара и воды. Оставить 20 мин. до полного растворения сахара и карамелизации.

Для приготовления теста просеять муку через сито, чтобы не было комков. Добавить разрыхлитель и перемешать.

В миску выложить сливочное масло комнатной температуры. Добавить сахар и взбить миксером. После этого добавить яйца, ванильный сахар, муку и перемешать до однородной консистенции.

Силиконовую форму выстелить пергаментом. Выложить тушеные персики и накрыть тестом.

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Разогреть духовку до температуры 150°С, отправить запекаться в течение 50 мин.

Достать пирог из духовки, оставить для охлаждения. Отправить в холодильник на несколько часов, перевернуть пирог. Выложить готовый тарт татен на тарелку и разделить на порции.

Овощные рецепты на пике популярности в начале лета. Тогда достаточно зелени, с которой можно экспериментировать. Так и сделала повар Татьяна Литвинова, запекает кабачки с мясом и сыром. Она утверждает, что блюдо понравится всей семье.