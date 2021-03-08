Хименес-Браво готовит чудодейственный суп для восстановления сил

Блюда Эктора Хименес-Браво рецепт потрясающего супа. Фото: instagram.com

Судья проекта МастерШеф, преподаватель кулинарного искусства Хименес-Браво мастерски готовит не только украинские блюда. Также учит готовить иностранные, такие как колумбийский суп ахиако.

Его рецепт повар дает в своем Іnstagram.

"После праздников мы все впадаем в майонезную ком. У меня есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который воссоздает водный баланс и предоставит сил и энергии", - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

2 большие куриные грудки

1 большой лук

5 зубчиков чеснока

1 ст. л. соли

1 ст. л. молотого перца

2 ст. л. оливкового масла

4 стакана куриного бульона

0,5 кг картофеля

1,5 стакана замороженных ядер кукурузы

1 пучок кинзы

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. сушеного орегано

2 авокадо

1/2 стакана сметаны

1/2 стакана измельченной кинзы

2 ст. л. каперсов

Приготовление:

Смешать курицу, лук, чеснок, соль и перец. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Курица имеет промариноваться.

Нагреть масло на среднем огне. Добавить курицу с ее маринадом и подрумянить каждую сторону 6 мин.

Налить бульон и увеличить огонь. Когда смесь закипит, уменьшить огонь, накрыть крышкой. Варить, пока курица не станет мягкой, 30 минут.

Переложить курицу в отдельную тарелку и снять кожицу. Бульон отставить. Грудки нарезать полосками, а кости выбросить.

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Положить картофель в котел с остатками жидкости. Накрыть крышкой и варить 5 мин.

Добавить кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушить 20 мин. пока картофель не станет мягким. Вынуть кинзу и зеленый лук, а курицу вернуть в емкость. Тушить несколько минут, пока курица не прогреется.

Подавать с авокадо, сметаной и зеленью.

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