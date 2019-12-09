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понедельник, 09 декабря 2019 13:54

Гуцульская овечья брынза стала первым герграфическим украинским продуктом-брендом

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В Украине зарегистрировали первый товар, что имеет отметку географического указания - гуцульскую овечью бриндзю.

"Гуцульская овечья брынза" - это первое украинское географическое указание, что соответствует всем европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС, пишет портал агропромышленного комплекса Украины.

Автор: Фото: espreso.tv
  Свидетельство закрепляет название продукта, который производят на конкретной территории
Свидетельство закрепляет название продукта, который производят на конкретной территории

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"Гуцульская овечья брынза" - это сыр, изготавливаемый из овечьего молока в долинах Карпат в регионе Ивано-Франковской, Закарпатской и частично Черновицкой областей. Традиции изготовления продукта берут свое начало еще с 15 в. Свидетельство закрепляет название продукта, который производят на конкретной территории. Такими указаниями, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине, кроме брынзы, такими могут стать также мелитопольские черешни.

Соевый сыр тофу незаменим для вегетарианцев. Он пополняет запасы аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов. Те улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Укрепляют иммунитет и снижают риск возникновения камней в желчном пузыре. Главное отличие тофу от других сыров в том, что его белок легко усваивается. Он не содержит животного жира, который является источником плохого холестерина.

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09
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