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воскресенье, 27 декабря 2020 21:40

"Гороховый суп с черносливом и борщ с ушками" - украинка рассказала о традиционных блюдах Польши
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В Польше на Рождество принято готовить борщ с ушками и блюда с грибами. На десерт здесь подают вареники с черносливом
Фото: inna.polska
В Польше на Рождество принято готовить борщ с ушками и блюда с грибами. На десерт здесь подают вареники с черносливом
В Польше на Рождество принято готовить борщ с ушками и блюда с грибами. На десерт здесь подают вареники с черносливом
В Польше на Рождество принято готовить борщ с ушками и блюда с грибами. На десерт здесь подают вареники с черносливом
В Польше на Рождество принято готовить борщ с ушками и блюда с грибами. На десерт здесь подают вареники с черносливом

Инна Дружинина три года назад переехала в Польшу три года назад. В этом году впервые праздновала католическое Рождество.

"Всегда ездили к родственникам в Украину, в этом году впервые захотелось приготовить традиционные блюда на вигилию. Сказала об этом владельцу компании, в которой работаю. Он посоветовал обратиться за рецептами к маме госпожи Казимиры. Она хорошо разбирается в польской кухне. Но, когда я рассказала, что буду готовить постные блюда, то полячка пообещала, что поможет с приготовлением", - говорит Инна.

Днем перед вигилией полячка приготовила гороховый суп с черносливом, борщ с грибными ушками, голубцы с грибами и грибной подливкой. Причем, поляки грибы собирают самостоятельно в лесу, их умеют сушить и готовить различные блюда.

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"Труднее всего было найти кутью. Здесь нет привычной для нас пшеницы. Но мы нашли консервированную кутью в банке. Там пшеница, мак, цедра из апельсина и мед. Купила такую в"Бедренке". Литровая банка готового блюда стоила около 56 гривен. На удивление она оказалась вкусной, но я добавила еще меда, орехов и сухофруктов", - говорит украинка.

На сладкое в Польше подают вареники с черносливом и клубникой.

"На Рождество запекла карпа. Которого готовила в сметане. Это особая рыба для поляков. Ее начинают продавать исключительно перед Рождеством в специальных бассейнах. Девушки, которые здесь живут, закупают рыбу заранее и хранят в морозилке", - говорит Инна.

Харьковчанка Татьяна Чумак переехала во Вроцлав и начала готовить зефир на заказ.

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