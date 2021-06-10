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четверг, 10 июня 2021 09:37

Гаспачо с клубникой. - судья "МастерШеф" поделился рецептом летнего супа

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Гаспачо с клубникой. - судья &quot;МастерШеф&quot; поделился рецептом летнего супа
Владимир Ярославский поделился рецептом необычного летнего супа. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом необычного летнего супа - гаспачо с клубникой.

"Такого вы еще не пробовали", - написал шеф-повар в Іnstagram, где и описал приготовления блюда.

Ингредиенты:

- огурцы без кожицы - 100 г;
- томаты без кожицы - 250 г
- клубника - 220 г
- перец болгарский очищенный - 70 г
- чеснок конфи (или свежий) - 5 (1) г
- соль - 3 г;
- оливковое масло - 20-25 г
- мякиш белого хлеба - 50 г.

Приготовление

Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Надрезанные томаты просто заливаем кипятком на 25 сек. - тогда кожица легко снимается. Также не забываем зачистить клубнику.

К очищенных овощей и клубники добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером.

"Можно использовать запеченный чеснок или конфи - томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90-95 градусов. Тогда он теряет остроту и не влияет на поджелудочную. К гаспачо также люблю еще добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус", - отметил Ярославский.

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Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо нужно поставить в холодное место и подавать также холодным.

При подаче можно полить блюдо оливковым маслом и добавить твердый и хрустящий гарнир. Сюда хорошо подойдет свежий огурец и клубника, нарезанные кубиками и сбрызнутые растительным маслом. Можно добавить немного кокосового сахара, чтобы усилить контраст между сладким и соленым.

Переможниця проєкту "Майстер Шеф-2" Єлизавета Глінська поділилася рецептом улюбленого грибного супу. Готову страву прикрашає подрібненим кропом.

По словам женщины, ее семья обожает борщ. А вот на втором месте находится грибной суп с куриными фрикадельками и клецками.

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Дата
10
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