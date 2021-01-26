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суббота, 30 января 2021 10:00

Футблогер рассказала, как приготовить сырники с рисовой мукой

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Сырники - традиционный завтрак, который обожают большинство украинский. Готовится быстро и прекрасно сочетается с различными джемами, сгущенным молоком и свежими фруктами или ягодами.

Автор: Елена Зуб
  Время приготовления 15 минут.
Время приготовления 15 минут.

"В морозные дни всегда хочется тепла и уюта. Такое ощущение мне дарит ароматный чай и хрустящие сырники. Чтобы блюдо получилось более полезной - готовлю на основе рисовой муки", - говорит Елена Зуб, фудблогер.

Ингредиенты:

рисовая мука - 3 ст. л.

сыр - 400 г

яйцо - 1 шт.

сахар - 2 ст. л.

соль - щепотка

Приготовление:

Смешать все ингредиенты и замесить тесто. Сформировать сырники и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной, медом или любимым вареньем.

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Лимонный тарт - распространенный французский десерт, который покорил сладкоежек со всего мира. Традиционно готовят из сливочного масла, яиц, лимона, муки и сахара.

Автор: Влада Москвитис
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