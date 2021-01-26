Футблогер рассказала, как приготовить сырники с рисовой мукой

Сырники - традиционный завтрак, который обожают большинство украинский. Готовится быстро и прекрасно сочетается с различными джемами, сгущенным молоком и свежими фруктами или ягодами.
"В морозные дни всегда хочется тепла и уюта. Такое ощущение мне дарит ароматный чай и хрустящие сырники. Чтобы блюдо получилось более полезной - готовлю на основе рисовой муки", - говорит Елена Зуб, фудблогер.
Ингредиенты:
рисовая мука - 3 ст. л.
сыр - 400 г
яйцо - 1 шт.
сахар - 2 ст. л.
соль - щепотка
Приготовление:
Смешать все ингредиенты и замесить тесто. Сформировать сырники и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной, медом или любимым вареньем.
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