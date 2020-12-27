Евгений Клопотенко раскрыл рецепт оригиналного салата из запеченной капустой

В рецепте используют домашний майонез, можно заменить магазинным. Фото: klopotenko.com

Все рецепты от шеф-повара Евгения Клопотенко удивляют оригинальностью, а также изысканным вкусом. Это блюдо не стало исключением.

"Когда вы слышите о салате с капустой, то сразу представляете ее свежей и порубленной, да? Я тоже раньше так делал, пока не попробовал запечь капусту в духовке. Она становится еще ароматнее, но при этом остается хрустящей внутри. Добавьте свежие томаты и обжаренную курицу в маринаде и получите необычайный вкус. Уверен, что салат из запеченной капусты с курицей может достойно украсить любой стол", - рассказывает Клопотенко.

Ингредиенты:

белокочанная капуста - 0,5 головки

лимон - 1 шт.

куриное филе - 2 шт.

паприка - 1 ч. л.

горчица - 1 ч. л.

масло - 3-4 ст. л.

томат - 2 шт.

домашний майонез - 3-4 ст. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Капусту разрезать на 4 части. Для двух полноценных порций салата нужно использовать две четвертинки. Срезать с капусты жесткие вилки. Сбрызнуть срезы соком лимона, посолить и полить 1-2 ст. л. подсолнечного масла. Капусту запекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 25-30 минут до появления опалин на срезах.

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Очищенное куриное филе нарезать тонкими полосками. Замариновать в паприке, горчице, соли и перце. Добавить 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Оставить мариноваться на 20 минут. Обжарить мясо на сковороде до появления румяной корочки. Запеченную четвертинку капусты выложить на тарелку. Нарезать томаты ломтиками и выложить рядом с капустой. Добавить обжаренную курицу и полить домашним майонезом.

Рецепты Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.