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четверг, 23 января 2020 10:00

Есть ли кофе в растворимом напитки "три в одном"

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Есть ли кофе в растворимом напитки &quot;три в одном&quot;
Кофеина в таких напитках немного - 0,1-0,3% Фото: Експрес

В Украине эксперты проанализировали ингредиенты растворимого кофе "3 в 1" и пришли к выводу, что они являются лишь растворимыми сахарной напитками.

"Большинство растворимого кофе обычно производят из робусты, потому что в ней большее содержание кофеина, чем в арабику. В стики кофейных напитков" 3 в 1 "редко добавляют сублимированную кофе, который имеет лучшие вкусовые свойства, аромат и является самой дорогой через технологию производства - кофе мелко перемалывают, замораживают с водой, а затем с помощью специальных устройств отделяют от жидкости ", - сообщила руководитель отдела тестирований Центра экспертиз" Тест "Нина Кильдий в комментарии expres.online.

Кофеина в таких напитках немного - 0,1-0,3%. Это не слишком взбодрит. В составе такого продукта на первом месте - сахар.

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"Он преобладает и составляет более чем 50% содержания стика. Производители таким образом увеличивают массу и объем рассыпчатого продукта. Кроме сахара, в составе таких стиков обычно можно найти и подсластители - натуральные, например стевия (E-960) и искусственные (Е-950), которые в 100-200 раз слаще сахара ", - сказала Кильдий.

Ученые американского Техасского университета обнаружили, что кофе положительно влияет на кишечник. Он повышает подвижность мышц и подавляет рост бактерий. Обнаружили это во время исследований на грызунах. Им давали обычный кофе и без кофеина в течение 3 дней.

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