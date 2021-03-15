Елизавета Глинская поделилась рецептом заварного теста для вареников

Вареники - знакомое блюдо большинства украинцев еще с детства. Их подают на праздники и в будни. Начинок насчитывают десятки, как и рецептов теста.
Кулинарный эксперт Елизавета Глинская предлагает приготовить универсальное - заварное тесто. Оно подходит как для соленой, так и для сладкой начинки.
Ингредиенты:
Для теста:
мука - 350 г
молоко - 200 мл
вода - 100 мл
сахар - 10 г
масло - 30 г
соль - 2 г
Для начинки:
картофель - 500 г
грибы - 200 г
лук - 2 шт.
масло - 50 г
масло - 20 г
специи - по вкусу
Приготовление:
Смешать воду, молоко, сахар, соль и сливочное масло и довести до кипения. Влить смесь тонкой струйкой в 200 грамм муки, постоянно помешивая. Добавить вторую часть муки. Замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 2 часа.
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Для начинки следует приготовить обычное картофельное пюре, заправленное маслом. Грибы и лук нарезать кубиком и обжарить. Добавить специи и перемешать с картофелем. Раскатать тесто, вырезать круги, выложить в середину начинку и слепить вареники. Отварить в подсоленной воде в течение нескольких минут. Обжарить на растительном масле лук и посыпать им готовые вареники. Подать к столу горячими.
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