Елизавета Глинская поделилась рецептом заварного теста для вареников

Вареники - знакомое блюдо большинства украинцев еще с детства. Их подают на праздники и в будни. Начинок насчитывают десятки, как и рецептов теста.

Кулинарный эксперт Елизавета Глинская предлагает приготовить универсальное - заварное тесто. Оно подходит как для соленой, так и для сладкой начинки.

Автор: Фото: Facebook/Єлизавета Глинская Готовое тесто кладут в холодильник минимум на два часа.

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 350 г

молоко - 200 мл

вода - 100 мл

сахар - 10 г

масло - 30 г

соль - 2 г

Для начинки:

картофель - 500 г

грибы - 200 г

лук - 2 шт.

масло - 50 г

масло - 20 г

специи - по вкусу

Приготовление:

Смешать воду, молоко, сахар, соль и сливочное масло и довести до кипения. Влить смесь тонкой струйкой в ​​200 грамм муки, постоянно помешивая. Добавить вторую часть муки. Замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 2 часа.

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Для начинки следует приготовить обычное картофельное пюре, заправленное маслом. Грибы и лук нарезать кубиком и обжарить. Добавить специи и перемешать с картофелем. Раскатать тесто, вырезать круги, выложить в середину начинку и слепить вареники. Отварить в подсоленной воде в течение нескольких минут. Обжарить на растительном масле лук и посыпать им готовые вареники. Подать к столу горячими.

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