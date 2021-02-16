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среда, 17 февраля 2021 09:01

Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом

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Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом
Время приготовления 10 минут. Фото: restexpert.com

Салат с сельдью и копченым лососем - оригинальное блюдо, которое оценят гурманы. Кроме этого оно сытное и полезное. К тому же готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

сливочный хрен - 50 г

йогурт - 150 г

пастообразный сыр - 200 г

лук - 1 шт.

яблоко - 2 шт.

копченый лосось - 200 г

филе сельди - 250 г

соленый огурец - 4 шт.

соль, перец, укроп - по вкусу

Приготовление:

Смешать хрен, йогурт и сыр. Добавить измельченный кубиками лук, соленья и яблоко. В конце добавить нарезанный небольшими кусочками лосось и сельдь. Перемешать все ингредиенты, приправить солью, перцем и укропом.

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Жаркое хорошо тем, что это и основное блюдо, и гарнир в одном. После ее приготовления не нужно думать чем бы еще дополнить блюдо.

restexpert.com
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