Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом

Салат с сельдью и копченым лососем - оригинальное блюдо, которое оценят гурманы. Кроме этого оно сытное и полезное. К тому же готовится за считанные минуты.
Ингредиенты:
сливочный хрен - 50 г
йогурт - 150 г
пастообразный сыр - 200 г
лук - 1 шт.
яблоко - 2 шт.
копченый лосось - 200 г
филе сельди - 250 г
соленый огурец - 4 шт.
соль, перец, укроп - по вкусу
Приготовление:
Смешать хрен, йогурт и сыр. Добавить измельченный кубиками лук, соленья и яблоко. В конце добавить нарезанный небольшими кусочками лосось и сельдь. Перемешать все ингредиенты, приправить солью, перцем и укропом.
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Жаркое хорошо тем, что это и основное блюдо, и гарнир в одном. После ее приготовления не нужно думать чем бы еще дополнить блюдо.
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