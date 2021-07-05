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понедельник, 05 июля 2021 16:23

Что приготовить на Ивана Купала

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Традиционно Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. С этим днем ​​связано немало обрядов и традиций. Не обошли они и стол. В этот праздник принято готовить особые - магические блюда, которые привлекают в дом удачу, благополучие и здоровье.

Автор: foodandmood.com.ua
  Галушки подают со сметаной.
Галушки подают со сметаной.

Галушки

Ингредиенты:

мука - 250 г

яйцо - 1 шт.

масло - 40 г

сало с мясными прослойками - 100 г

лук репчатый - 1 шт.

вода - 40 мл

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Приготовление:

Для теста смешать муку, яйцо, воду, масло и соль. Вымесить и завернуть его в пленку или пакет. Оставить настояться 15 мин. Отрезать от него небольшой кусок и руками раскатать в колбаску. Разрезать на небольшие куски одинакового размера. Варить в подсоленной кипящей воде до готовности, примерно 7 минут после закипания воды. Для зажарки нарезать сало с мясными прослойками и лук небольшими кубиками. В сковороде обжарить сало, пока весь жир не вытопится, добавить лук и готовить до золотистого цвета. В сковороду с зажаркой выложить сваренные галушки. Пару минут обжарить их со шкварками и луком. Поперчить и посолить блюдо, если сало было не солёное. Вкусные галушки с салом и луком подавать к столу в горячем виде сразу после приготовления.

Обеденная каша

Ингредиенты:

ячневая крупа - 2 ст.

молоко - 1 л.

масло - 50 г

сахар - по вкусу

фрукты - по вкусу

Приготовление:

Молоко налить в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой. Переложить в горшки и довести до готовности в духовке. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.

Вареники с вишнями:

Ингредиенты:

мука - 3 ст.

вода - 3 стакана.

яйца - 2 шт.

соль - по вкусу

вишни - 4 ст.

сахар - 1/2 стакана.

Приготовление:

Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не очень тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника. Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и кости. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок. Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку. Подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.

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Холодные супы на пике популярности, особенно в жаркое время года. Они полезные, низкокалорийные и освежают. Основа таких блюд - овощи. Иногда добавляют ветчину или мясо птицы. Посыпают зеленью и украшают свежими овощами.

lifestyle.segodnya.ua
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