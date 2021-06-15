Чем удивляет турецкая кухня: три популярных блюда

Турецкая кухня входит в тройку мировых лидеров после французской и китайской. Берет начало из кулинарных традиций кочевых тюркских племен. Блюда этой страны изысканны и многогранны. Особенно популярны крупы и очередь бобовые. Также турки едят много свежих фруктов и овощей. Обожают оливки, сыры и разнообразную выпечку. Это обычно едят на завтрак.
Главными атрибутами турецких ресторанов является мясо. Причем только баранина, телятина, козье мясо и домашняя птица. Свинину не едят по религиозным соображениям. Мясные блюда и кебабы - визитная карточка турецкой кухни. Их существует огромное разнообразие. Наиболее известными являются: Адана кебаб - шашлык из рубленого мяса говядины и баранины, донер кебаб - шаурма, а также шиш кебаб - шашлык в виде кусочков мяса: баранины, курятины или говядины. Алкоголь турки практически не употребляют.
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Восточные сладости известны во всем мире. Популярны не только благодаря оригинальному вкусу, но также у них необычный и привлекательный внешний вид. Отличительной чертой восточных сладостей является добавление пряностей, орехов, мака, меда.
Эзме
Ингредиенты:
помидор - 2 шт.
перец красный - 1 шт.
лук - 1 шт.
петрушка - 5 веточек
мята - 5 листьев
сок половины лимона
оливковое масло - 4 ст. л.
томатная паста - 1 ст. л.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Измельчить очищенные помидоры, перец и лук в блендере. Добавить сок лимона, оливковое масло, томатную пасту, соль и перец. Все смешать. Настоять 20 мин. и подать к столу.
Люля-кебаб
Ингредиенты:
баранина - 1 кг
лук - 0,5 кг
чеснок - 4 зубца
кинза - 1 пучок
петрушка - 1 пучок
зира, кориандр, молотый черный перец, соль - по вкусу
Приготовление:
Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать на произвольные кусочки, положить в мясорубку или блендер. Фарш должен получиться очень мелкого помола. Вынуть мясо и перемолоть зелень, лук и чеснок. Полученное пюре соединить с мясом. Добавить соль и специи, перемешивать не менее 15 мин. Затем фарш отбить о твердую поверхность. Смоченной рукой сформировать кебабы, будто окутывая фаршем шампур. Жарить на углях, постоянно переворачивая, не более 10 мин. Подавать с овощами и соусами.
Баклава
Ингредиенты:
тесто фило - 3 листа
фисташки - 200 г
грецкие орехи - 100 г
ваниль - щепотка
сахар - 1 ст.
мед - 4 ст. л.
корица - 1 палочка
масло - 150 г
сок половины лимона
Приготовление:
Орехи измельчить. Всыпать сахар и перемешать. Смазать маслом один лист, посыпать начинкой и свернуть с помощью палочки в рулет. Далее сложить гармошкой и снять с палочки, уложить в форму. Это же повторить с остальными листами. Смазать маслом и выложить выпечку в разогретую до 170°C духовку на 40 мин. Для сиропа: смешать мед, корицу и лимонный сок. Полить им баклаву и выпекать еще 10 мин. Готовый десерт посыпать измельченными финиками.
Традиционная кухня Франции справедливо считается самой изысканной в мире. Ею восхищаются настоящие гурманы. Характерной чертой национальной кухни является изобилие овощей и фруктов. Поэтому там много таких запеканок, салатов, супов и выпечки.
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