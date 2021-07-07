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среда, 07 июля 2021 14:35

Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
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Завтрак в венгерской больнице
Фото: abraabraka
Тосты, которые один из пациентов получил в больнице на завтрак.
"Вкусная" больничная еда, которая состоит из картофельного пюре и непонятно чего.
В больнице сказали, что это "лазанья"
Вот, что подают на обед в Австрии.

Когда человек попадает в больницу, главная цель медперсонала - как можно скорее поставить его на ноги. Работники должны обеспечить не только необходимое лечение, но и отличный уход, а также соответствующее питание. Но то, как должно быть в идеале, и то, как есть - разные вещи. Пациенты со всего мира трубят о плохом качестве еды, выкладывая в соцсети шокирующие фото блюд, которыми кормят их в больницах.

Об этом пишет Bored Panda.

Причина низкого качества больничной пищи в большинстве случаев банальна: все из-за нехватки средств. Поэтому пациентам не остается ничего другого, как просить привезти еду родных и близких из дома. Но далеко не каждый имеет такую ​​возможность, приходится питаться тем, что предлагают.

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В столичной больнице пищу для пациентов более двух лет заказывают в компании, которая готовит и доставляет блюда. Трижды в день медицинское учреждение предоставляет информацию, сколько порций нужно. Продукты закупают раз в неделю. Хлеб привозят ежедневно. Молочные продукты - три раза в неделю. Как перешли на еду с доставкой, на качество блюд не было ни одной жалобы от пациентов. Порции большие и вкусные.

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Дата
07
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