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среда, 05 августа 2020 14:03

Быстрый рецепт: суп-пюре из цветной капусты готовят за 20 минут

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Быстрый рецепт: суп-пюре из цветной капусты готовят за 20 минут
Фото: 1000.menu Чтобы суп получился вкусным головка капусты должна быть плотной, белого или светло-кремового цвета

Нежный, красивый и диетический крем суп из цветной капустой - полезный и оригинальный обед. Разнообразить блюдо можно, добавив вареные креветки, или бекон. А чтобы сделать более сытным, варят на курином бульоне.

Ингредиенты:

вода - 1,5 л

цветная капуста - 0,5 кг

корень петрушки - 1 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

растительное масло - 3 ст. л.

креветки - 300 г

Приготовление:

Налить на дно кастрюли небольшое количество растительного масла и поджарить мелко порезанный лук и морковь.

Добавить нарезанный кружочками корень петрушки. Залить овощи водой и варить 15 минут.

Опустить в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчить в блендере. Полученную массу развести бульоном до консистенции пюре. Украсить креветками и зеленью.

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Для крем-супов можно не покупать специальных продуктов. В каждом холодильнике найдется морковь, лук и плавленые сырки.

segodnya.ua
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