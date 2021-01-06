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Быстрый морковный салат с сыром готовят с орехами

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Быстрый морковный салат с сыром готовят с орехами
В салате морковь хорошо сочетается с орехами. Фото: 1000.menu

Салат из моркови и сухофруктов впишется в любой фуршет. Его смело можно включать в праздничного меню через интересный вкус.

Все составляющие настолько хорошо сочетаются между собой. Также не менее важным является скорость приготовления блюда.

Ингредиенты:

2 больших морковки

100 г твердого сыра

10 шт. чернослива

горсть грецких орехов

1 зубок чеснока

Приготовление:

Натереть на терке для "корейки" морковь. Измельчить на крупной терке сыр.

Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом. Чернослив запарить, удалить косточку и нарезать небольшими кусочками.

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Смешать в миске все компоненты, добавить выжатый зубок чеснока.

Заправить салат майонезом, перцем, солью и сахаром. Все перемешать.

На праздники хочется удивить гостей новыми деликатесами. Для их приготовления не нужны удивительные кулинарные умения или редкие продукты. Надо не бояться пробовать новое. Тогда и получится закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром.

ye.ua
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