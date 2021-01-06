Быстрый морковный салат с сыром готовят с орехами

Салат из моркови и сухофруктов впишется в любой фуршет. Его смело можно включать в праздничного меню через интересный вкус.
Все составляющие настолько хорошо сочетаются между собой. Также не менее важным является скорость приготовления блюда.
Ингредиенты:
2 больших морковки
100 г твердого сыра
10 шт. чернослива
горсть грецких орехов
1 зубок чеснока
Приготовление:
Натереть на терке для "корейки" морковь. Измельчить на крупной терке сыр.
Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом. Чернослив запарить, удалить косточку и нарезать небольшими кусочками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ароматная фаршированная утка на праздники: 3 вида начинок
Смешать в миске все компоненты, добавить выжатый зубок чеснока.
Заправить салат майонезом, перцем, солью и сахаром. Все перемешать.
На праздники хочется удивить гостей новыми деликатесами. Для их приготовления не нужны удивительные кулинарные умения или редкие продукты. Надо не бояться пробовать новое. Тогда и получится закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром.
Комментарии