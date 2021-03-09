Британский пекарь похвастался реалистичными тортами

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Британский пекарь Эмма Джейн создает торты, которые на вид, словно восковые фигуры. В этих десертах продумано все до мельчайших деталей, это и делает их настолько реалистичными.

"Как и большинство производителей тортов, я попала в кондитерский мир сделав торт на день рождения сына и дочери. Не зная ничего об изделиях и украшения тортов, я училась путем ошибок и проб", - сказала Эмма Джен.

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Со временем увлечение женщины начало приносить деньги и стало бизнесом. Мастер пирожных преподает уроки по декорированию тортов, которые можно посещать всем желающим. Лучшие работы Эммы собраны в нашей фотогалерее.

Капкейки - универсальный десерт, который любят как взрослые, так и дети. Часто эти сладости готовят для вечеринок и семейных праздников вместо тортов.