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пятница, 12 марта 2021 02:28

Британский пекарь похвастался реалистичными тортами
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Показали роскошные торты, которые похожи на восковые фигуры.
Фото: emmajaynecakedesign
Показали роскошные торты, которые похожи на восковые фигуры.
Показали роскошные торты, которые похожи на восковые фигуры.
Показали роскошные торты, которые похожи на восковые фигуры.
Показали роскошные торты, которые похожи на восковые фигуры.

Британский пекарь Эмма Джейн создает торты, которые на вид, словно восковые фигуры. В этих десертах продумано все до мельчайших деталей, это и делает их настолько реалистичными.

"Как и большинство производителей тортов, я попала в кондитерский мир сделав торт на день рождения сына и дочери. Не зная ничего об изделиях и украшения тортов, я училась путем ошибок и проб", - сказала Эмма Джен.

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Со временем увлечение женщины начало приносить деньги и стало бизнесом. Мастер пирожных преподает уроки по декорированию тортов, которые можно посещать всем желающим. Лучшие работы Эммы собраны в нашей фотогалерее.

Капкейки - универсальный десерт, который любят как взрослые, так и дети. Часто эти сладости готовят для вечеринок и семейных праздников вместо тортов.

boredpanda.com
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