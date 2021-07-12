Борщ удивляет: определили его величайшую мудрость

Величайшая мудрость борща заключается в добавлении свекольного кваса. Так он сохранит полезные свойства овоща. Если свеклу просто сварить в борще, то много витаминов исчезнет.
Для приготовления кваса надо залить порезанную свеклу водой и через несколько дней начнется брожение. Вода станет красной. Процесс можно ускорить, добавив черный хлеб или закваску из молочнокислых бактерий.
Настоящий борщ должен сочетать сладкий, кислый, соленый и горький вкусы. Как этого достичь - подскажет биохимический анализ борща.
В кислой среде витамины стабильны, а микроэлементы кальций или железо - лучше усваиваются. Окислить борщ можно свекольным квасом, вишнями, яблоками, смородиной, клюквой, молочной сывороткой, ревенем, щавелем и помидорами. В сыворотке и квасе будет преимущественно молочная кислота, в щавеле и ревене - щавелевая, во фруктах - яблочная и лимонная.
Сахара - глюкоза, фруктоза и сахароза из фруктов и помидоров - придадут борщу сладковатый вкус.
А вот зажарка из лука и моркови не является обязательным компонентом борща.
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Другие компоненты добавляют борщу текстуры, питательных веществ и аромата. Это картофель, лук, чеснок, репа, пастернак, капуста, свекольная ботва, морковь, масло или сало, сладкий и острый перцы, укроп.
Картофель является источником крахмала - медленных углеводов. Дополнить их можно фасолью, которая сделает блюдо густым и без костного навара.
Даже постный борщ не должен быть обезжиренным. Традиционно к нему добавляли масло, смалец или макали в него сало на нитке. А в непостные времена добавляли сметану или сыворотку - дополнительные источники и жиров, и белков, и кислоты.
Холодный борщ - освежающее блюдо, и особенно популярно летом. Вкусным получается с добавлением молодой свеклы. А если такой нет, можно взять и прошлогоднюю. Секретами приготовления поделился кулинар Евгений Клопотенко.
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