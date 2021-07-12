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понедельник, 12 июля 2021 17:02

Борщ удивляет: определили его величайшую мудрость

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Борщ удивляет: определили его величайшую мудрость
Spravzhniy chervonyy borshch mozhe buty i bez ovochevoyi zasmazhky. tsybuli ta morkvy ne ye obov'yazkovym komponentom borshchu. CHYTAYTE TAKOZH: Try litni supy, yaki osvizhayutʹ i zaryadzhayutʹ enerhiyeyu Inshi komponenty dodayutʹ borshchevi tekstury, pozhyvnykh rechovyn y aromatu. Tse kartoplya, tsybulya, chasnyk, ripa, pasternak, kapusta, buryakova hychka, morkva, oliya chy salo, solodkyy i hostryy pertsi, krip. Kartoplya ye dzherelom krokhmalyu - povilʹnykh vuhlevodiv. Dopovnyty yikh mozhna kvasoleyu, yaka zrobytʹ stravu hustoyu i bez kistkovoho varu. Navitʹ pisnyy borshch ne maye buty znezhyrenym. Tradytsiyno do nʹoho dodavaly oliyu, smaletsʹ chy vmochuvaly v nʹoho salo na nyttsi. A v nepisni chasy dodavaly smetanu chy syrovatku - dodatkovi dzherela i zhyriv, i bilkiv, i kysloty. Kholodnyy borshch - strava, shcho osvizhaye, y osoblyvo populyarna vlitku. Naysmachnishoyu vykhodytʹ iz dodavannyam molodoho buryaka. A yakshcho takoho nemaye, mozhna vzyaty y torishniy. Sekretamy pryhotuvannya kholodnoho borshchu podilyvsya kulinar Yevhen Klopotenko. Ещё 967 / 5000 Результаты перевода Настоящий красный борщ может быть и без овощной зажарки. Фото: recept.ua

Величайшая мудрость борща заключается в добавлении свекольного кваса. Так он сохранит полезные свойства овоща. Если свеклу просто сварить в борще, то много витаминов исчезнет.

Для приготовления кваса надо залить порезанную свеклу водой и через несколько дней начнется брожение. Вода станет красной. Процесс можно ускорить, добавив черный хлеб или закваску из молочнокислых бактерий.

Настоящий борщ должен сочетать сладкий, кислый, соленый и горький вкусы. Как этого достичь - подскажет биохимический анализ борща.

В кислой среде витамины стабильны, а микроэлементы кальций или железо - лучше усваиваются. Окислить борщ можно свекольным квасом, вишнями, яблоками, смородиной, клюквой, молочной сывороткой, ревенем, щавелем и помидорами. В сыворотке и квасе будет преимущественно молочная кислота, в щавеле и ревене - щавелевая, во фруктах - яблочная и лимонная.

Сахара - глюкоза, фруктоза и сахароза из фруктов и помидоров - придадут борщу сладковатый вкус.

А вот зажарка из лука и моркови не является обязательным компонентом борща.

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Другие компоненты добавляют борщу текстуры, питательных веществ и аромата. Это картофель, лук, чеснок, репа, пастернак, капуста, свекольная ботва, морковь, масло или сало, сладкий и острый перцы, укроп.

Картофель является источником крахмала - медленных углеводов. Дополнить их можно фасолью, которая сделает блюдо густым и без костного навара.

Даже постный борщ не должен быть обезжиренным. Традиционно к нему добавляли масло, смалец или макали в него сало на нитке. А в непостные времена добавляли сметану или сыворотку - дополнительные источники и жиров, и белков, и кислоты.

Холодный борщ - освежающее блюдо, и особенно популярно летом. Вкусным получается с добавлением молодой свеклы. А если такой нет, можно взять и прошлогоднюю. Секретами приготовления поделился кулинар Евгений Клопотенко.

bbc.com
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