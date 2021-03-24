Беспроигрышная блюдо из курицы на скорую руку от судьи "Мастер шеф"

Быстрые блюда Татьяны Литвиновой из курицы. Фото: uk.n-life.org

Известный кулинар и эксперт Татьяна Литвинова научила готовить курицу карри для настроения. Эта индийское блюдо беспроигрышное и ни разу не подведет.

Выбрала сюда бедра за их сочность. Для меньшей калорийности, можно заменить на филе.

Рецепт дала на странице в Instagram.

"Люблю эти яркие краски и ароматы. Из продуктов пригодятся овощи и бедра. Но без специй это будет просто курица, тушеная с овощами. Моя мама всегда говорила: "Если у тебя нет настроения, посмотри индийский фильм". Я же всегда обращаюсь к индийской гастрономии и так поднимаю себе настроение", - поделилась Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

Куриные бедра - 500 г.

Тыква - 500 г.

Лук - 100 г.

Морковь - 120 г.

Помидоры или томатный сок - 400 г.

Перец сладкий - 100 г.

Масло - 2 ст. л.

Специи "карри" - 20 г.

Соль - 2 ч. л.

Имбирь - 20 г.

Чеснок - 2 зубца.

Приготовление:

Нарезать филе или окорочка курицы кубиками. Их обжарить на масле. С этим блюдом пачкается минимум посуды, потому что все жарится в одной кастрюле.

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Затем сделать соус из порезанных перца, лука, моркови и помидоров. Очистить имбирь и добавить к овощам. Взбить в блендере.

Добавить соус к курице и дать покипеть 10-15 мин. Добавить тыкву и специи.

Аккуратно перемешать, посолить и дать покипеть еще 10 мин.

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