Беспроигрышная блюдо из курицы на скорую руку от судьи "Мастер шеф"

Известный кулинар и эксперт Татьяна Литвинова научила готовить курицу карри для настроения. Эта индийское блюдо беспроигрышное и ни разу не подведет.
Выбрала сюда бедра за их сочность. Для меньшей калорийности, можно заменить на филе.
Рецепт дала на странице в Instagram.
"Люблю эти яркие краски и ароматы. Из продуктов пригодятся овощи и бедра. Но без специй это будет просто курица, тушеная с овощами. Моя мама всегда говорила: "Если у тебя нет настроения, посмотри индийский фильм". Я же всегда обращаюсь к индийской гастрономии и так поднимаю себе настроение", - поделилась Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
Куриные бедра - 500 г.
Тыква - 500 г.
Лук - 100 г.
Морковь - 120 г.
Помидоры или томатный сок - 400 г.
Перец сладкий - 100 г.
Масло - 2 ст. л.
Специи "карри" - 20 г.
Соль - 2 ч. л.
Имбирь - 20 г.
Чеснок - 2 зубца.
Приготовление:
Нарезать филе или окорочка курицы кубиками. Их обжарить на масле. С этим блюдом пачкается минимум посуды, потому что все жарится в одной кастрюле.
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Затем сделать соус из порезанных перца, лука, моркови и помидоров. Очистить имбирь и добавить к овощам. Взбить в блендере.
Добавить соус к курице и дать покипеть 10-15 мин. Добавить тыкву и специи.
Аккуратно перемешать, посолить и дать покипеть еще 10 мин.
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