Аппетитный завтрак: что приготовить из творога

Сырные завтраки невероятно популярны летом. Именно в это время их можно дополнить разнообразными фруктами и ягодами, которые с каждым днем ​​становятся доступными и дешевыми. Все, что нужно для приготовления аппетитного завтрака - сахар или мед, яйца, сыр, мука или манка, любимые фрукты, джем и 30 минут времени. Конечно же без желания и хорошего настроения также не обойтись.

Сырники

Автор: Kiro Wang from Pexels Такие сырники отлично сочетаются со свежей клубникой и сметаной.

Ингредиенты:

сыр - 250 г

мука - 3 ст. л.

сахар или мед - 2,5 ст. л.

яйцо - 1 шт.

Приготовление:

Смешать творог, яйцо, муку и сахар. Творожную массу разделить на небольшие шарики по 60 г, сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде. Подать с клубникой и любимым джемом.

Ленивые вареники

Автор: hobbivdom.site Варить в течение 3-5 минут.

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Ингредиенты:

сыр - 500 г

мука - 1-1,5 ст.

яйца - 1-2 шт.

сахар - 2 ст. л.

масло - 3 ст. л.

сметана - по вкусу

соль - щепотка

Приготовление:

Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить яйца, сахар, растопленное масло и соль - перемешать. Всыпать просеянную муку и замесить творожное тесто. Выложить на посыпанный мукой стол и разрезать на две части. Каждую скачать в форму тонкой колбаски, слегка приплюснуть, разрезать на небольшие кусочки. Опустить ленивые вареники в подсоленный кипяток и варить, пока не всплывут на поверхность. Выложить шумовкой на тарелку и полить растопленным маслом. Украсить сметаной, малиной или клубникой по вкусу.

Творожная запеканка

Автор: pexels-pixabay Запекать в течение 35-40 минут.

Ингредиенты:

сыр - 600 г

сметана - 2-3 ст. л.

яйцо - 2 шт.

манка - 2-3 ст. л.

сахар - 3-4 ст. л.

сливочное масло - для смазывания формы

свежие ягоды, фрукты, сметана - по вкусу

Приготовление:

Сыр, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Остудить запеканку и подать вместе с ягодами, фруктами, сметаной или медом.

Кулинарный эксперт и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из творога, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.