Аппетитный салат с курицей: раскрыли простой рецепт

Время приготовления 20 минут. Фото: Shutterstock

Салат с курицей и ананасами - праздничное блюдо позднего советского и постсоветского периода. Интересно, что ананасы в СССР продавались преимущественно нарезанными. Возможно, поэтому салат был изобретен, чтобы использовать измельченных фрукты. Однако блюдо пустило корни и готовится по сей день.

Ингредиенты:

ананас - 1 шт.

курица - 400 г.

грецкий орех - 1/2 стакана

кориандр - по вкусу

зеленый лук - пучок

майонез - 4 ст. л.

карри - 1/2 ч. л.

молотый перец - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Курицу нарезать кубиками и поджарить до готовности. Измельчить зеленый лук и ананас кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде в течение 3 минут. Смешать все ингредиенты, добавить специи и майонез. Подавать сразу после приготовления.

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Бризоль - популярное блюдо не только во Франции, но и во всей Европе. Традиционно готовят из куриного фарша, лука, специй и зелени. По желанию добавляют сыр, грибы, или чеснок.