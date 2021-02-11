Аппетитный салат с курицей: раскрыли простой рецепт

Салат с курицей и ананасами - праздничное блюдо позднего советского и постсоветского периода. Интересно, что ананасы в СССР продавались преимущественно нарезанными. Возможно, поэтому салат был изобретен, чтобы использовать измельченных фрукты. Однако блюдо пустило корни и готовится по сей день.
Ингредиенты:
ананас - 1 шт.
курица - 400 г.
грецкий орех - 1/2 стакана
кориандр - по вкусу
зеленый лук - пучок
майонез - 4 ст. л.
карри - 1/2 ч. л.
молотый перец - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление:
Курицу нарезать кубиками и поджарить до готовности. Измельчить зеленый лук и ананас кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде в течение 3 минут. Смешать все ингредиенты, добавить специи и майонез. Подавать сразу после приготовления.
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Бризоль - популярное блюдо не только во Франции, но и во всей Европе. Традиционно готовят из куриного фарша, лука, специй и зелени. По желанию добавляют сыр, грибы, или чеснок.
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